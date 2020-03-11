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防疫情境外倒灌…北京機場設嚴查專區

世界日報 / 中國新聞組╱北京11日電

官媒央視網報導，為嚴防新冠肺炎從海外輸入，北京市疫情防控工作領導小組指出，北京首都機場要設置專區，用於停靠來自疫情嚴重國家的航班。

中央社引述報導指出，官方通報中國疫情持續穩定，但包括南韓、伊朗、義大利、日本等國家疫情卻呈現惡化趨勢，北京最近10天左右已出現10多例境外輸入病例。

對此，中國採取多項措施，以防控疫情從海外輸入。北京「新冠肺炎疫情防控工作領導小組」昨天下午在會議強調，首都機場要開闢專門區域，用於來自疫情嚴重國家的航班停靠和入境人員檢查。

會議還提出，首都機場要嚴格入關篩查檢測，加強服務管理，完善機場轉運和人員交接流程，避免等候時間過長，以及加強對入境防控措施的政策解讀，及時回應社會關切。

除了北京，上海、廣東、浙江、甘肅、寧夏等多地也已出現來自其他國家的輸入病例。據官方統計，3月2日至8日，湖北之外共新增69例確診病例，其中有58例來自境外輸入。

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