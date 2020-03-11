快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會淪陷？美7眾議員接觸感染者 未來白宮幕僚長也隔離

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合10日電
共和黨聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert，德州)得知他曾接觸過新冠肺炎病患後拒絕自我隔離。 美聯社
共和黨聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert，德州)得知他曾接觸過新冠肺炎病患後拒絕自我隔離。 美聯社

新型冠狀病毒逐漸逼近華府，截至9日晚，至少已有七名國會議員宣布曾接觸過新冠肺炎檢測為陽性的病患，並宣布自己與幕僚將自我隔離或觀察14天，令外界擔憂國會是否可能淪陷。

六名共和黨議員2月底在馬里蘭州參加美國保守派聯盟大會(CPAC)時，曾接觸過一名新冠肺炎病患，其中五人宣布自我隔離14天，分別是聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)、眾議員柯林斯(Doug Collins，喬治亞州)、蓋茨(Matt Gaetz，佛州)、戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)和川普總統未來的幕僚長梅杜斯(Mark Meadows， 北卡羅來納州)。

另外民主黨聯邦眾議員茱莉亞．布朗利(Julia Brownley，加州)則表示，她與自己的幕僚將遠距工作，監控自我狀況的同時也會與人保持距離維持社交。

目前這些自我隔離的議員身體都未出現新冠肺炎癥狀，國會主治醫師辦公室(Office of Attending Physician)也建議議員採取自我隔離措施；該辦公室表示，這名參加CPAC的確診患者來自新澤西州，對方記得住自己曾與誰互動。

不過共和黨聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert，德州)得知他曾接觸過新冠肺炎病患後拒絕自我隔離。在此之前，高梅特與川普一起搭乘空軍一號，周末陪川普出席佛州活動；他9日晚間發出聲明表示：「我身體很好。空軍一號上的醫師相當清楚，我傳播病毒的風險相當低。」

高梅特以反科學、反對氣候變遷著稱。高梅特稱他坐在機上的隔離區，不過後來幕僚告知川普有話對他說，他沒進川普辦公室，不過川普「表達善意與幽默感，並安慰我沒事；川普還笑稱我需要用保鮮膜把自己包起來，我也好幾次自願不穿降落傘從空軍一號跳出去。」飛機降落後，高梅特便接受新冠肺炎檢測，結果尚未知。

最近國會議員紛紛討論是否需要延長下周的國會休會，不過國會領袖則表示無此規畫。部分議員9日不贊同延長休會，並稱這種作法不負責任；不過其他議員則表達擔憂，他們除了往返選區與華府，平日還需要會晤選民和遊說人士。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

澳股跌入熊市…道瓊期指摔700點 川普未兌現刺激承諾

減稅救經濟 共和黨不挺川普

CDC缺人手！全美僅檢測6563病例 川普誇口：我們做得很好

影／總統檢測沒？川普昨被問快閃 今稱「沒必要」

相關新聞

入境泰國旅客須提供手機號 管控新冠肺炎疫情

為預防新冠肺炎疫情擴散，明天開始，所有入境泰國的人都要提供手機號碼和電子郵件給泰國政府以供追蹤，不願意提供的人將會被拒絕...

美國新冠肺炎疫情升溫 確診病例倍增至千人

美國新冠肺炎疫情升溫，根據約翰霍普金斯大學統計數據，截至昨天，美國確診病例已突破千人。確診人數激增被認為與檢測能量擴大有...

印尼首起新冠肺炎死亡 53歲外籍女入院已病危

印尼衛生官員今天通報境內首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡病例，死者是一名53歲外籍女性，當初入...

因戰亂與世隔離 利比亞至今未傳出新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情蔓延全球多國，不過近年因戰亂與世界「隔絕」的北非國家利比亞，至今尚未通報任何病例，首都的黎波里的民眾照常與三...

防疫情境外倒灌…北京機場設嚴查專區

官媒央視網報導，為嚴防新冠肺炎從海外輸入，北京市疫情防控工作領導小組指出，北京首都機場要設置專區，用於停靠來自疫情嚴重國家的航班。

全美最大感染群 國民兵進駐紐約州控制區

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，鑑於紐約州疫情仍集中於威徹斯特郡，州府決定從3月12日至25日在新羅謝爾鎮(New Rochelle)疫情爆發中心方圓一哩範圍內設立「控制區」，關閉包括學校在內的所有大型公共活動場所，由國民警衛隊進駐進行清潔消毒。

至尊公主號靠港！佛州乘客求償百萬 控船公司未適當篩檢

「至尊公主號」郵輪(Grand Princess)因傳出至少21個新型冠狀病毒確診病例，被加州政府拒絕靠岸，泊在舊金山外海多日，直到9日才獲准進入奧克蘭港口，數千乘客分批下船；來自佛羅里達州的一對夫妻當天即控告船東「公主郵輪公司」(Princess Cruises Lines Ltd)，指控因為郵輪嚴重疏失而面臨「緊急的身體健康危險」，求償100萬元。

國會淪陷？美7眾議員接觸感染者 未來白宮幕僚長也隔離

新型冠狀病毒逐漸逼近華府，截至9日晚，至少已有七名國會議員宣布曾接觸過新冠肺炎檢測為陽性的病患，並宣布自己與幕僚將自我隔離或觀察14天，令外界擔憂國會是否可能淪陷。

英國衛生部次長新冠肺炎中鏢 到過唐寧街10號

英國衛生部證實，擔任英國衛生部次長的國會議員多里斯（Nadine Dorries）確診感染新冠肺炎。多里斯是英國第一個確診的國會議員，根據英國泰晤士報，多里斯過去一周曾與國會數百人接觸，也曾與英國首相強生一起參加活動。

大動作升級！ 瑞比荷等10國旅遊警示升第2級

國際新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利等歐洲八個國家，和中東的巴林和科威特提升至第二級警示（Alert）。自上述國家入境台灣的民眾，應落實14天自主健康管理。

科技巨擘砸錢助防疫 恐引角色爭議

矽谷科技巨擘砸錢助防疫！隨著新冠肺炎疫情在全美蔓延，其昂貴的醫療資源及不完善的檢測機制，恐成美國防疫的缺口。

西班牙確診2天飆3倍 政府認失控

歐洲疫情越來越嚴重，「重災區」義大利外，西班牙增至1639人染疫、35死，法國染疫者增至1784例、33死，德國也飆至1307起、2死。西班牙一名下議院國會議員確診，下議院未來一周暫停所有活動。

熱門新聞

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

第二批武漢包機延誤！1旅客體溫過高 又滑回停機坪處理

女兒與「保姆」張益贍被爆上摩鐵 父：蔡宜芳不可能主動

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。