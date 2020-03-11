國會淪陷？美7眾議員接觸感染者 未來白宮幕僚長也隔離

新型冠狀病毒逐漸逼近華府，截至9日晚，至少已有七名國會議員宣布曾接觸過新冠肺炎檢測為陽性的病患，並宣布自己與幕僚將自我隔離或觀察14天，令外界擔憂國會是否可能淪陷。

六名共和黨議員2月底在馬里蘭州參加美國保守派聯盟大會(CPAC)時，曾接觸過一名新冠肺炎病患，其中五人宣布自我隔離14天，分別是聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)、眾議員柯林斯(Doug Collins，喬治亞州)、蓋茨(Matt Gaetz，佛州)、戈薩(Paul Gosar，亞利桑納州)和川普總統未來的幕僚長梅杜斯(Mark Meadows， 北卡羅來納州)。

另外民主黨聯邦眾議員茱莉亞．布朗利(Julia Brownley，加州)則表示，她與自己的幕僚將遠距工作，監控自我狀況的同時也會與人保持距離維持社交。

目前這些自我隔離的議員身體都未出現新冠肺炎癥狀，國會主治醫師辦公室(Office of Attending Physician)也建議議員採取自我隔離措施；該辦公室表示，這名參加CPAC的確診患者來自新澤西州，對方記得住自己曾與誰互動。

不過共和黨聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert，德州)得知他曾接觸過新冠肺炎病患後拒絕自我隔離。在此之前，高梅特與川普一起搭乘空軍一號，周末陪川普出席佛州活動；他9日晚間發出聲明表示：「我身體很好。空軍一號上的醫師相當清楚，我傳播病毒的風險相當低。」

高梅特以反科學、反對氣候變遷著稱。高梅特稱他坐在機上的隔離區，不過後來幕僚告知川普有話對他說，他沒進川普辦公室，不過川普「表達善意與幽默感，並安慰我沒事；川普還笑稱我需要用保鮮膜把自己包起來，我也好幾次自願不穿降落傘從空軍一號跳出去。」飛機降落後，高梅特便接受新冠肺炎檢測，結果尚未知。

最近國會議員紛紛討論是否需要延長下周的國會休會，不過國會領袖則表示無此規畫。部分議員9日不贊同延長休會，並稱這種作法不負責任；不過其他議員則表達擔憂，他們除了往返選區與華府，平日還需要會晤選民和遊說人士。