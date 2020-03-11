至尊公主號靠港！佛州乘客求償百萬 控船公司未適當篩檢

「至尊公主號」郵輪(Grand Princess)因傳出至少21個新型冠狀病毒確診病例，被加州政府拒絕靠岸，泊在舊金山外海多日，直到9日才獲准進入奧克蘭港口，數千乘客分批下船；來自佛羅里達州的一對夫妻當天即控告船東「公主郵輪公司」(Princess Cruises Lines Ltd)，指控因為郵輪嚴重疏失而面臨「緊急的身體健康危險」，求償100萬元（約台幣3千萬）。

住在佛州布羅瓦郡的75歲男子魏斯柏格(Ronald Weissberger)及68歲妻子伊娃，9日向位於洛杉磯的聯邦地區法院提告，指控隸屬於「嘉年華集團」(Carnival Corp)旗下的「公主郵輪公司」，害他們蒙受精神損害及精神創傷，「非常擔心」可能因為這趟旅行而染上新型冠狀病毒(COVID-19)。

魏斯柏格夫妻在訴狀中指出，今年2月21日在舊金山登上「至尊公主號」郵輪，當時船公司其實已經知道有一名乘客在先前的旅行途中感染了新冠病毒，卻照常出航。

魏斯柏格夫妻指控表示，同船還有62名乘客則在先前的旅程中與新冠病毒確診患者曾有接觸，讓他們登船後遭傳染的風險大增，有過「鑽石公主號」(Diamond Princess)郵輪前例後，船公司顯然沒有採取必要的因應措施，保障乘客免於受到疫情影響。

訴狀中指出，「至尊公主號」郵輪並沒有對於乘客是否感染新冠病毒做出適當檢測，只要求乘客自行填寫健康問卷表，簡單答覆是否生病。

副總統潘斯日前證實，載有3533人的「至尊公主號」郵輪上，19名工作人員及兩名乘客確診陽性。潘斯也表示，船上只有46人接受新冠病毒檢測。

「公主郵輪公司」在聲明中指出，這份檢測名單是由美國疾病防治中心(CDC)透過旅遊史、接觸史以及是否出現類似感冒徵兆而擬定。

「嘉年華集團」對彭博新聞網指出，整起事件處理過程中，乘客與船上員工的福祉向來被列為第一優先。