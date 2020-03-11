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科技巨擘砸錢助防疫 恐引角色爭議

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
微軟創辦人比爾·蓋茲。 歐新社
微軟創辦人比爾·蓋茲。 歐新社

矽谷科技巨擘砸錢助防疫！隨著新冠肺炎疫情在全美蔓延，其昂貴的醫療資源及不完善的檢測機制，恐成美國防疫的缺口。針對疫情，大企業紛紛捐款助防疫，包含臉書、亞馬遜、微軟等矽谷科技巨擘，都大手筆捐款助醫療研究及快篩裝置，援助受疫情影響的在地小企業，補強了防疫缺口，卻也不免引起爭議，是否逾越政府職責?

援助重災區

據《今日美國》9日報導，微軟創辦人比爾·蓋茲與妻子梅琳達宣布，要發送免費居家檢測組給目前疫情最嚴重的華州西雅圖地區，還捐助500萬美金幫助大西雅圖地區的公衛機關，以應對疫情。

除了發送免費快篩裝置，《Vox》報導，電商大佬亞馬遜在10日宣布，投入500萬美金幫助大西雅圖區的在地小企業，以度過疫情陰影的經濟難關。

投入醫療研究

此外，根據《商業內幕》報導，比爾蓋茲的基金會「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」在稍早和萬事達、頂好兩家企業，宣布共同投入1.25億美金「加速新冠肺炎治療方法的研究」。

除了大西雅圖地區，加州確診人數居全國第三，矽谷所在的聖塔克拉克郡是加州確診人數最多的地方（126例中佔43例，且有1例死亡）。根據《Vox》報導，臉書創辦人馬克·祖克柏先後宣布將投入資金，擴大採檢病例，與旗下慈善基金會也購置兩台臨床診斷機，以幫助矽谷所在的舊金山灣區對抗疫情。

取代政府角色惹議

各樣大企業捐款的美談傳出之餘，《Vox》也指出，在政府防疫能力不足下，大企業捐款固然有效，卻也會遭受非議，被質疑是否想藉由做善事以便往後能干涉公共政策，「畢竟解決問題的應該是政府，而不是億萬富翁慈善家。」

近年來，科技巨擘與大企業所造成的小企業崩解、環境與資安問題，屢遭民間抗議及政府質疑，包括去年臉書創辦人馬克·祖克柏多次因數據洩漏問題，被要求參加國會聽證會質詢。2018年，亞馬遜曾有意在紐約市的皇后區建立總公司，遭到強烈抗議後放棄計畫。

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