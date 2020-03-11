「台灣」還是「台北及周邊」？ 約翰霍普金斯三變 承諾改回

美國網路媒體Axios記者貝書穎 (B. Allen Ebrahimian)11日發現約翰霍普金斯大學的疫情地圖將「台灣」改成「台北及周邊」 。她與約翰霍普金斯大學聯系後，聯系者表示已經發現並會改回「台灣」。

但不久之後，她又發現約翰霍普金斯大學一度兩個名稱都不用，之後再把「台北及周邊」放在中國之下，與之前將「台灣」放在國家或地區一欄不同。同時，香港和澳門也從國家或地區被移至中國之下。

最後，約翰霍普金斯大學告訴她，最初的聯系人員「搞不清楚」，現在是按照世衛的方式羅列。

貝書穎認為，已經有人表示過實際上根本沒有人會用「台北及周邊」這種稱乎，連中國共產黨的官員都不會。她要大家去看看中國國家主席習近平是否這樣說過。

中國台灣?中華台北?中華民國?

聯合國下的世界衛生組織在有關新冠病毒最新報告中，在確診病例欄位將台灣列為「台北及周邊」 。此前，世衛使用過「中國台灣」和「台北」等名稱。這些舉措讓台灣外交部發出強烈譴責，要求將其名稱列為「台灣」，並將其數據與中國分開。

此外，世衛之前也曾因為錯誤登錄台灣的病例數引起爭議。

台灣在聯合國被列為中國的一部分，不過實際上，中國共產黨從未統治過台灣，但中國聲稱台灣為其領土的一部份。

台灣一度被允許以「中國台北」的名義，以觀察員的身份參加世界衛生組織。但是2016年民進黨籍的蔡英文當選總統後，由於北京不滿蔡偏向獨立的太度，就將台灣排拒在世衛之外。

不過新冠疫情爆發期間，台灣的邦交國、日本首相安倍晉三、加拿大總理特魯多和歐美等地區的議員曾呼籲讓台灣加入聯合國。

除了名稱上的爭議，因為台灣在國際組織中常被列為中國一省，也導致疫情間對中國的飛行禁令幾次將台灣納入。比如意大利日前施加了旅行限制就包括台灣的航班。越南和菲律賓旅遊禁令則是先納入台灣後來又撤銷。

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