大動作升級！ 瑞比荷等10國旅遊警示升第2級

國際新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利等歐洲八個國家，和中東的巴林和科威特提升至第二級警示（Alert）。自上述國家入境台灣的民眾，應落實14天自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，歐洲情況越來越嚴峻，我國陸續提升伊朗、義大利、法國、德國、西班牙等國的旅遊疫情警示，歐洲疾病預防控制中心（ECDC）日前評估歐盟地區及英國的感染風險、發生群聚風險及未來數周出現廣泛持續性傳播的風險均為中級至高級。

陳時中表示，為加強防疫警戒，即日起，我國將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利等歐洲八國的旅遊疫情提升至第二級，以及將中東地區的巴林和科威特提升至第二級，提醒國人自上述國家入境台灣時，應落實14天的自主健康管理。

申根區16國列第一級

另考量申根區域國家人員流動密切，同步將希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞、匈牙利、盧森堡、馬爾他、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登，以及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共16國的旅遊疫情警示調整至第一級注意（Watch），提醒民眾前往上述國家，應遵守當地一般預防措施，並同樣於返國後落實14天自主健康管理。

美國將分州評估疫情

我國今日大動作升級歐洲與亞西共26國的旅遊疫情建議等級，但未包含流行情形日益嚴峻的美國。中央流行疫情指揮中心表示，將針對疫情較嚴峻的州別，評估是否將其旅遊疫情建議等級提升。

根據中央流行疫情指揮中心統計，美國的新冠肺炎疫情持續升溫，確診病例數累計有888例，29人死亡。不過陳時中表示，整體而言，美國人口相對多，經評估目前未達升級標準，但我國將持續關注疫情較嚴峻的州別，未來將以州為單位評估旅遊疫情建議等級。