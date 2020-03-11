西班牙確診2天飆3倍 政府認失控

歐洲疫情越來越嚴重，「重災區」義大利外，西班牙增至1639人染疫、35死，法國染疫者增至1784例、33死，德國也飆至1307起、2死。西班牙一名下議院國會議員確診，下議院未來一周暫停所有活動。

路透報導，西班牙疫情似乎到達爆發期，8日累計的確診589例，10日飆升到1639例，2天內成長了三倍，這數字是一周前的10倍之多，幾乎追上法國和德國的確診數量，人口稠密的馬德里地區疫情最嚴重，近800人確診，約占全國確診人數一半，死亡21人。

衛生大臣伊拉承認，西班牙遏止疫情的階段已經結束，疫情爆發已不受控制。其中馬德里及巴斯克屬「高傳播率」地區，直指兩地已出現社區傳播。

馬德里及西班牙北部地區的學校，將從周三起關閉兩周，最少影響逾150萬學生。當地政府也取消1000人以上的室內活動，禁止所有往返義大利的航班。西班牙大型體育賽事也受影響。西班牙甲組足球聯賽宣布，閉門作賽至少兩周。

法國1天增近400例 馬克宏：疫情才剛開始

此外，據法國衛生部10日晚間發布的最新統計，法國新冠病毒感染確診1784例，死亡33例，一天新增372例。總統馬克宏形容，疫情只是處於開始階段。此外，法國傳媒報導，確診的法國文化部長里斯特(Franck Riester)上周多次出席國會會議，可能曾接觸其中一名確診議員而受感染，他數日前亦曾會見總統馬克宏。

馬克宏10日探訪巴黎的救護服務熱線中心，他讚揚救護部門面對疫情臨危不亂，呼籲公眾不要恐慌。馬克宏前日亦與夫人一同到香榭麗舍大道，以示支持商界，二人沿途手牽手，但與隨行官員和途人保持距離，只揮手示意。

法國總統馬克宏（前排中）10日探訪巴黎的救護服務熱線中心，呼籲公眾不要恐慌。(美聯社)

法確診文化部長 曾和馬克宏開會

法國文化部長里斯特確診後，法國總統府愛麗舍宮加強總統及幕僚的健康保護措施，包括減少來訪人員及會議等。不過法國廣播公司引述法新社報導，馬克宏11日將主持在巴黎舉行的紀念恐襲遇難者日活動。

歐洲議會議長上周訪羅馬 在家自我隔離

此外，上周曾造訪羅馬的歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）10日表示，他目前在家中自我隔離兩周，作為預防措施。義大利籍的薩索里目前沒有感染跡象。