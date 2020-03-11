CDC缺人手！全美僅檢測6563病例 川普誇口：我們做得很好

儘管聯邦與州衛生當局信誓旦旦要迅速擴大新型冠狀肺炎檢測，但聯邦疾病防治中心(CDC)與50州提供的資料顯示，截至10日上午為止，全美僅有6563人接受檢測；不過，川普總統10日反駁檢測慢半拍的指責，並稱美國檢測工作做得很好。

這些數字僅涵蓋聯邦與州政府實驗的檢測人數，衛生部長阿查爾(Alex Azar)和CDC主任芮斐德(Robert Redfield)10日皆表示，目前無法掌握確切數目，這些數據未涵蓋私人實驗室與醫院數據，因為私人機構未必會回報新冠肺炎檢測為陰性的案例，因此實際檢測人數可能更高。

芮斐德進一步表示：「主要是CDC投資不足，我們對公立健康實驗室的投資不足。沒有足夠設備，也沒有足夠人力。」

這番回應與川普政府高官發下的豪語有如天壤之別；許多官員聲稱到上周末為止會有7萬5000人受檢，而且全美實驗室從這周開始有能力製造150萬組檢測盒。

許多議員不滿CDC緩慢的檢測速度，並稱其他國家的檢測能力超越美國。

民主黨聯邦眾議員羅莎．狄拉洛(Rosa DeLauro，康乃狄克州)10日上午表示：「我很擔心我們檢測新冠肺炎的能力，其他國家幾周下來已檢測數千人，但美國卻可悲地落後這個速度。」她懷疑美國檢測為陽性的案例數目低可能是因為檢測不足。

聯邦政府遭批未能掌握非公立健康實驗室的檢測數字，專家也批評，因為美國未能在幾周前大範圍檢測，造成部分地區爆發疫情，錯過控制疫情的黃金時刻。

川普10日與共和黨參議員會晤後表示，美國檢測工作做得非常好，「檢測非常順利，有人需要檢測時就能接受檢測。」

川普怪罪前歐巴馬政府的規定拖慢速度，也再次提到美國及早設下旅行限制，阻止大量人口入境。