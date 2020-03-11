全美最大感染群 國民兵進駐紐約州控制區

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，鑑於紐約州疫情仍集中於威徹斯特郡，州府決定從3月12日至25日在新羅謝爾鎮(New Rochelle)疫情爆發中心方圓一哩範圍內設立「控制區」，關閉包括學校在內的所有大型公共活動場所，由國民警衛隊進駐進行清潔消毒。

全美16個州進入緊急狀態

此外，科羅拉多州、麻州、北卡羅來納州於10日宣布進入緊急狀態，使得全美宣布進入緊急狀態的州增加到16個。

紐約州10日新增31個新型冠狀病毒確診病例，總數達173例。

葛謨表示，現在威郡的確診人數已超過百例，比紐約市還多，已成為全國最大的疫情集中地，因此有必要採取非常措施，從3月12日至25日對疫情爆發地新羅謝爾鎮方圓一哩範圍內進行「控制」。

關閉學校等公共聚集場所

遭關閉的區域，包括學校在內的所有公共聚集場所，但並不限制人員流動，商家也可以正常營業；國民兵將進駐「控制區」，為該區提供食品供應、交通服務，並對公共區域進行消毒清潔。

葛謨說，設立「控制區」的決定會有爭議，但在公共健康遭遇威脅時不應該政治介入，而應該科學防疫。

葛謨還表示，有關病毒在物體表面存活的時間，目前仍無確切說法，有研究說可能存活兩天以上，「如果這樣就有必要讓國民兵進駐控制區消毒；同時也建議所有公共交通增加對交通工具的消毒次數。」

不過，他仍表示各地應視情況決定是否取消大規模公眾活動，包括紐約市下周即將進行的聖派翠克大遊行。

紐約州確診總數達173例

根據州府公布的數據，全州確診病例截至10日中午12時增加31例至173例，其中威郡新增十例至108例，紐約市新增17例至36例，長島納蘇郡新增兩例至19例，洛克蘭郡增加兩例至6例，薩拉托加郡、蘇福克郡和阿爾斯特郡沒有新增病例，現有病例數分別為二例、一例、一例。

葛謨表示，目前仍然是與確診病例有密切接觸者優先檢測，因此目前的確診數字非隨即抽樣檢測的結果，不具有統計學意義，無法代表疫情傳播的程度；目前已確診患者中有14人住院，住院率為8%。