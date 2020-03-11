「台灣」變「中國台北周邊」！約翰霍普金斯大學突改名新冠肺炎地圖

本意是希望提升武漢肺炎擴散透明度，並搜集多元病例數據來源的約翰霍普金斯大學疫情地圖，近期將「台灣」改成「中國台北及周邊」。

先前 INSIDE 報導過，美國約翰霍普金斯大學在武漢肺炎爆發初期就建立地圖及數據儀表板，幫助大眾追蹤疫情擴散程度，其數據來源除了 WHO，還包括各地 CDC 、中國線上醫學社群丁香園等在地資訊。

計畫負責人土木工程教授暨工程與系統科學中心共同總監 Lauren Gardner 當時表示，透過搜集更多元的數據，希望能讓疫情透明化，讓大眾理解現況，同時也對研究有相當幫助。

不過今天外媒 AXIO 發現，約翰霍普金斯大學將疫情地圖上的「台灣」顯示名稱改成了「台北及其周邊」（經 INSIDE 查看，網頁顯示完整名稱為「中國台北及其周邊」，Taipei and environs, China），並指出「台北及其周邊」是中國偏好的稱呼，代表將台灣視為中國一部分。

AXIO 也補充，中國在「一個中國」政策下，時常在各種場合要求將台灣更名，以顯示其為中國的一部分。比如 2018 年就要求許多國際航空公司更名，讓許多航空都將台灣標註為台北、中國台北。

在 Quartz 2 月報導中截圖可以看到，左側各地確認案例數那一欄寫的還是「台灣」，但現在地區案例數中已經看不到台灣欄目了。

根據 AXIO 與約翰霍普金斯大學聯繫，負責人 Lauren Gardner 承諾他們會立即把地名改回台灣，但至 INSIDE 截稿前，地圖上顯示的仍是「中國台北及週邊」。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》