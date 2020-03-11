義大利疫情惡化 歐盟全數淪陷

雖然義大利周一宣布將封城擴大至全國，但其新冠疫情持續惡化。義大利周二新增了977起確診與168起病亡案例，這也將累計的確診與病亡案例提升至10149例與631例。最新病亡案例再創新高。各航空公司紛紛停止飛往義大利的航班，鄰國也開始關閉與義大利連接的邊境。

斯洛文尼亞表示，他們將關閉與義大利的邊境，而奧地利則是禁止所有往來義大利與該國間的航班與火車。然而，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 批評兩國做了錯誤的決定。此外，他也警告法國的疫情才正要開始爆發。

同一天，英國新增46起確診案例，累計確診案例也被提升至319。英國的衛生部長多裡斯 (Nadine Dorries)也在周二 (3月10日)檢測出感染新冠病毒，目前已進行居家自我隔離。土耳其、牙買加、剛果與塞浦路斯也都在周二傳出首起新冠確診病例，而摩洛哥則是出現首起新冠病亡案例。

中東疫情最嚴重的伊朗周二最新確診數字持續上升，新增了881起確診與54起病亡案例，將累計的確診案例與病亡案例提升至8042例與291例。

聯合國的伊朗人權特使周二表示，為了避免監獄過度擁擠與滋生疾病，伊朗應該暫時釋放政治犯。伊朗的司法部周一表示為了防止新冠疫情持續擴散，該國已暫時釋放7萬名犯人。但是聯合國特使表示，目前只有刑期少於五年的犯人獲釋，其他因參與示威遊行而被判重刑的犯人仍被關於監獄中。

與此同時，中國國家主席習近平則在周二出訪武漢，除了慰問前線的醫護人員及訪問當地小區，也強調要「堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰」。中國周三上午公布的最新數字顯示中國新增24起確診案例與22個病亡案例，這也將累計確診案例與病亡案例提升至80778例與3158例。

前幾周疫情也相對嚴重的韓國本周也開始出現疫情緩和的跡象。韓國周二公布的最新數字顯示，該國新增了131起確診與3起病亡案例，將累計的確診與病亡案例提升至7513例與54例。 這個數字也是韓國自二月底來最低的單日確診案例與病亡案例，韓國官方也表示，逐漸下降的單日新增個案顯示該國的疫情擴散已逐漸緩和。但是韓國衛生官員也警告，新冠病毒仍在該國持續傳播，所以韓國的防疫工作不該立即松懈。

全球緊急應對

自從全球新冠疫情不斷升級後，全球不少公司與政府機關都紛紛提出在家工作與視訊會議的方案來應對。 世界銀行與國際貨幣基金組織周二都宣布他們將開始讓上千名位於華府的員工開始在家工作。

此外，新冠疫情也影響到了進行中的民主黨總統初選。民主黨的兩名候選人桑德斯與拜登周二都取消了選前造勢活動，而其他國家的大型公開活動與體育賽事也都被迫延期或取消。然而，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 周二在記者會上表示，美國總統特朗普仍會繼續在造勢活動中與選民握手，但他的競選團隊也會視情況決定在哪舉行造勢活動。

美國總統特朗普周二也呼籲美國人民保持冷靜，因為他相信疫情會逐漸散去。 他說: 「我們希望可以保護美國的船運產業、郵輪業以及航空業。 」

彭斯也重申，美國已開始在全國各地擴大新冠病毒檢驗的規模，並強調本周結束前，美國將會增加4百萬的檢驗人次。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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