韓國KBS電視台淪陷 內部清潔員工確診新冠肺炎

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續，韓國大邱市周一（9日）傳出一宗死亡個案，衛生部門於周二（10日）證實該名62歲男死者為大邱市北區議會前議長的李車秀（이차수，音譯），其生前的病毒檢測結果呈陰性，死後才被確診。另外，KBS電視台位於汝矣島的總部證實內部一名清潔員工確診。

大邱市衛生部門表示，李車秀上周六（7日）出現咳嗽及發燒等症狀，前往北區衛生所接受病毒檢測，結果呈陰性，但周一突然失去呼吸心跳，送院搶救不治，死後確診感染新型冠狀病毒；李車秀並無慢性病史，但20年前因車禍導致肺功能受損。

韓國將於4月15日舉行大選，保守陣營組成在野黨未來統合黨，派出楊琴熙（양금희，音譯）參選大邱北區立委，李車秀則擔任其競選總部事務長。楊琴熙競選總部表示，李車秀上月底健康情況明顯欠佳，因此甚少出入競選總部，平日有戴口罩。當局正調查李車秀生前的接觸史，暫未發現密切接觸者，但已安排其家人、楊琴熙及競選總部人員接受檢測，預計周三（11日）有結果。

另外，韓國電視台KBS位於汝矣島的總部周二晚證實，內部一名清潔員工確診。KBS表示，確診員工上班時有戴口罩和橡膠手套，公司周一已對其及11名密切接觸者進行緊急隔離，同時消毒大樓，並要求其他有關員工即日起在家工作。有消息指出，該名確診員工的兒子早前同樣受感染。

網民十分關注電視台失守，紛留言「天阿！他到底接觸過誰？」、「《Music Bank》已禁止粉絲去現場了，結果居然是內部人員確診」、「很擔心有藝人明星出事」。韓國迄今累計7513宗確診個案，死亡人數共80人。

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文章授權轉載自《香港01》