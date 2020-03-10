義大利全國封鎖 全球最激烈防疫

義大利因新冠肺炎疫情封鎖北部大部分地區兩天後，總理孔蒂宣布十日起全國封鎖至四月三日，祭出全球迄今最激烈的防疫措施。

華爾街日報報導，面對疫情大爆發，孔蒂九日宣布，擴大封鎖範圍至全國，十日早上生效。他表示：「我將簽署命令，簡單來說就是：留在家中。全國一切旅行都必須避免，除非有工作理由、特別需要或醫療原因」。

全義學校在封鎖期間將停課，各地博物館、體育館、游泳池、劇院、文化中心都關閉。餐館和咖啡館必須在晚上六時前打烊，且禁止所有公開集會，在商店、教堂和所有公共場合，人與人之間必須相隔一公尺。所有體育賽事也全面暫停，義甲足球聯賽確定取消，是二戰以來首見。

義大利自二戰以來沒有施行過類似的全國限制。近代歷史中，也沒有任何歐洲民主國家在和平時期限制公民行動和公共集會。

不過，義大利的鎖國行動與中國大陸武漢強制封鎖作法不同，而是以公民自律為基礎的「軟性封城」，有需要到其他城市的居民，可在義國衛生部下載一份「自主授權書」，填寫自己是因工作、探親、就醫、返家等需求而出入城市。遇到警察攔檢時，只要出具這份授權書仍可通關。但若無正當理由違反封城令，可能被監禁或罰款。

孔蒂在記者會上表示，「我被迫用更果斷的手法來保護我們所有人，尤其是較脆弱的人」。

義大利九日通報新冠肺炎確診案例達九一七二例，比前一天暴增一八九七例，病故者達四百六十三人，比前一天增加九十七人，成為中國大陸以外疫情最嚴重國家。

新冠肺炎已蔓延到上百個國家，確診病例超過十一萬，世界衛生組織秘書長譚德塞九日在日內瓦舉行記者會，表示病例增加速度令人不安。

但譚德塞說，目前疫情仍未達到全球大流行，因為所有病例高達九成三集中在數個國家。他說，即使這種威脅成真，也將是史上第一個可控制的全球大流行，只要果斷採取行動，可以減緩病毒傳播速度，被感染者大多數將康復，例如大陸約八萬個病例逾七成已康復出院。