疫情若惡化 紐約市可能封城

美國至九日已有六百六十六人確診新冠肺炎，廿六人病故，患者遍布卅六州和華盛頓特區。紐約州有一百四十三例、華盛頓州一百六十七例，是全美病例最多的兩個州。紐約市長白思豪說，若疫情擴大，紐約可能封城防堵疫情。

華州仍是美國疫情最嚴重地區，州長英斯利表示，考慮採取強制措施，擴大人與人的距離。

紐約州州長郭謨九日表示，紐約州確診病例一天內增加卅八例。這讓紐約州一度超過華盛頓州成為全美病例最多的州。郭謨表示，紐約航港局執行總監克頓在機場遭感染，目前已隔離無大礙。

紐約市九日新增三例確診，累計十六例。市長白思豪九日被問到是否可能像義大利那樣封城防疫，白思豪表示，若疫情擴大，紐約市五個區「可能」封城管制出入，部分公立學校可能暫關閉。

白思豪九日對CNN說，若疫情繼續擴大，可能封鎖進出紐約的交通，遏止疫情擴散，但他強調目前的防疫措施將更聚焦，不會輕易封城停課。

在西岸加州，「至尊公主號」郵輪因船上出現新冠肺炎患者被迫在加州外海漂泊幾天後，九日終於獲准開進舊金山附近的奧克蘭港停靠，船上乘客將依次轉送到軍事基地隔離檢疫，外籍乘客則將送返本國。