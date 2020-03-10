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美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

新冠疫情：德國16個聯邦州全部出現確診病例

德國之聲 / 德國之聲

據德國羅伯特科赫研究所統計的數據，截至3月10日上午9點46分，德國境內確診病例為1239例。北威州依舊是確診病例數最多的聯邦州，確診數為534例。該州昨天（3月9日）還首次出現死亡病例。兩名患者一人來自於海因斯貝格（Heinsberg），另一人來自埃森，年齡分別為78歲和89歲。

德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）上周在參加歐盟內政部長會議時與一位疑似感染者有過接觸。雖然包括澤霍費爾在內的德國代表團所有人員都立刻進行了新冠病毒檢測，檢測結果也都呈陰性，但是為了安全起見，澤霍費爾還是暫時實行居家隔離。

此前一直保持確診病例為零的薩克森-安哈特州10日一下子確診了4例。4例確診病例均為男性，年齡在20歲到42歲之間。其中3人在確診前都去過南蒂羅爾（意大利）和蒂羅爾（奧地利）度假。至此，德國16個聯邦州無一例外，全部都發現了確診病例。

羅伯特·科赫研究所所長維勒（Lothar Wieler）呼籲德國地方基層和醫院開始執行"危機計劃"，采取措施。例如醫院現在需要考慮准備更多的重症監護室病床以及呼吸機。他還建議醫院應該單辟收治疑似病例的門診，並安排固定的醫護人員專門負責這類病人的接診，這樣可以更好地避免交叉感染的情況出現。

原定於近期在北威州舉行的兩場德甲比賽以及訂於西班牙舉行的歐冠賽的一場八分之一決賽目前都決定在無觀眾觀看的前提下舉行。上周末，德國聯邦衛生部長施潘建議取消參加人數超過1000人的公共活動，以此來減少聚集性感染的機會。巴伐利亞州下令禁止舉辦千人以上規模的活動，同時州政府建議停辦參加人數在500至1000人之間的活動。石荷州也宣布禁止舉辦千人以上的活動。

哈薩克斯坦宣布從周四起禁止來自德國的旅客入境。該國同時也將意大利、法國和西班牙列入疫區國家，也禁止來自這些國家的旅客入境。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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