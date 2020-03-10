至尊公主號 2400乘客分批下船 1100船員船上隔離

「至尊公主號」郵輪 (Grand Princess)因船上出現新冠病毒傳染被迫在加州外海漂泊幾天後，9日中午終於獲准開進舊金山附近的奧克蘭(屋崙)港(Oakland)停靠，船上乘客將依次轉送到軍事基地隔離檢疫，外籍乘客則將送返本國。

另一艘「帝王公主號」郵輪 (Regal Princess)在兩名疑似感染新冠病毒的船員經檢驗確定只是虛驚後，8日駛入佛羅里達州勞德岱堡的Everglades港，乘客

在9日晚上陸續下船 。

「至尊公主號」上的乘客和船員超過3500人，有21人證實感染新冠病毒，包括19名船員，5日就被禁止進港；有關各方一直在研究應讓它到哪裡停靠，最後選定與其原來的目的地舊金山隔著海灣相望的奧克蘭港。

郵輪進港時，乘客紛紛站在船艙陽台上揮手，有些還到甲板上看熱鬧。一個乘客說，郵輪通過金門大橋時，船上的人都鼓掌歡呼。

岸上的工作人員戴著手套、穿著黃色防護衣，在下船舷梯底下和旁邊架設四個大帳篷，還有至少20輛巴士和五輛救護車在一旁待命；有關官員表示，船上的2421名乘客將分三天下船，第一批是因任何理由需要緊急救護或住院的人。

其次船上的962名加州居民將轉送到加州兩座軍事基地隔離檢疫14天，住在其他州的美國人則將送到德州和喬治亞州的基地。

同時，國務院正與船上另外54國乘客的政府接洽，以安排他們返回本國，其中包括將近240名加拿大人。

乘客下船後，郵輪將轉到別的地方，1113名船員將在船上接受隔離檢疫和治療，除非病情嚴重。

加州州長和奧克蘭市長都向民眾保證船上乘客在完成隔離檢疫之前，不會與大眾接觸。有關官員也在討論讓郵輪和船員轉移到哪裡停靠。

國務院已警告民眾不要搭乘郵輪，因為這麼多人長時間聚集在郵輪上很容易造成病毒傳染。最顯著的例子就是「鑽石公主號」郵輪上個月在日本橫須賀隔離檢疫兩星期，而船上3700人最後約有700人感染病毒。

公主郵輪公司保證為每一個乘客全額退款，包括機票、旅館、地面交通、預付的上岸旅遊費用、小費其他開支，並為他們日後搭乘公主郵輪提供同額票款抵付。