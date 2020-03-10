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口罩不夠了？北韓官媒宣傳照出招 口罩「用P的」網看傻

聯合新聞網 / 綜合報導
照片中的口罩戴法看起來相當不自然。（圖／翻攝朝鮮新聞）
照片中的口罩戴法看起來相當不自然。（圖／翻攝朝鮮新聞）

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，逐漸變熱的天氣是否能成為疫情的出口，也成為許多專家討論的焦點，另外北韓疫情依舊確診數為0也讓人相當驚訝，雖然無人搶購口罩，但根據北韓公布的照片中，街上的行人卻都戴著口罩，此舉直接被南韓媒體踢爆，原來都是靠修圖軟體 Photoshop 加上去的。

據《朝鮮新聞》報導，北韓媒體為了配合政府宣導的防疫措施，從2月中就開始發布民眾乖乖戴口罩的照片，但仔細一看，照片卻有不合理之處，口罩彷彿漂浮一般，無法服貼在人臉上，邊界也是模糊的。

原來有多張照片的口罩都是靠PS上去後，才經由機關報紙與朝鮮中央社公開發布，以達到安穩民心之效。消息一出之後，網友紛紛表示傻眼，「有這麼猛的嗎＝＝」、「這個這粗糙P的比網友還爛欸」、「那P圖的先開除了」、「哇！這個厲害了…」。

新冠肺炎 COVID-19

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