義國釀監獄暴動 總理急頒封國令

義大利疫情嚴重，加上囚犯及其家屬示威暴動，總理孔蒂趕緊頒發封國令，以維護國家安全。義大利疫情確診人數上升逾2成，米蘭、福賈等地的監獄開始出現暴動情況，家屬們也走上街頭，要求釋放深陷感染風險的囚犯。總理孔蒂宣佈，為免國家動盪及疫情攀升，即日起全國都封城。

監獄恐群聚感染

根據《BBC》報導，義大利總理孔蒂10日宣佈將封鎖北部地區的「紅色警戒」範圍擴大到全國，民眾出門須經許可，否則只能待在家。他說：「現在狀況緊急，我們沒時間了。」

位於米蘭的聖維托利監獄內的犯人以焚燒牢房、攀爬屋頂等方法試圖逃獄，首都羅馬及拿坡里等大城市更有許多犯人家屬走上街頭示威，要求釋放深陷感染風險的逃犯。「為了整體義大利的生存，我們必須放棄一些權利。」孔蒂表示，以保衛國家、避免動盪為由，政府將採取最極端的鎖國方式。

全國民眾除了工作和緊急事件不得出門，包括大型集會、娛樂場所、體育賽事及交通運輸都將被關閉或取消。一般認為，政府此舉也會減少各地的示威抗議情況。義大利疫情的死亡人數一天內從366人遽增至463人，確診人數上升逾2成，疫情案例更已遍佈全國。

封鎖令擴全國

據《歐洲新聞台》報導， 孔蒂在一場電視轉播中憂心忡忡地表示：「我將簽署行政法令，全國人民都必須按照規定待在家裡，進出城市將會受到嚴格管控。」

義大利將北部區域封城後，包括倫巴底等大區在內等佔疫情大宗的地方，學校、電影院和體育館一律關門，這項措施將適用到全國。義大利緊急民防部9日公佈的數據顯示，短短24小時內即有1897人確診，病毒並沒有停止擴散的跡象。

目前義大利有逾2900位民眾呈現輕微症狀、經檢驗呈陽性並在家實施「居家隔離」，約4300人正在醫院接受治療，並有700人正在接受密集照護。義大利政府已經對全國近5萬4000人次進行病毒反應測試。

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