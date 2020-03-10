最狂防疫裝！ 陸夫妻台灣轉機「撐傘+塑膠布」：要回祖國避難

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒世界，民眾除了戴口罩防疫外，也出現不少防疫奇景，一名地勤日前拍下一段影片，一對中國大陸夫妻經台灣轉機，男子全身上下穿著「白色防護衣」、戴著口罩，女子則是拿著一把大傘，傘下還縫上透明塑膠布當簾子，懷中抱著2歲女嬰走過轉機通道，十足的防護讓地勤不禁感嘆「這個範例實在太精彩！只有戴口罩就上機的通通給我回家檢討去！」

據《 東森新聞 》報導，這對夫妻從洛杉磯經台灣轉機要返回中國大陸深圳，同機空服員在IG描述兩人從登機開始就是這身的打扮，爸爸穿著兩件式厚雨衣、戴護目鏡，媽媽穿防護衣、戴護目鏡，撐著自製防護傘罩住她和女兒上機。

上飛機之後媽媽嫌飛機座位髒，不僅隨身自備坐墊，且6到8小時就更換口罩，媽媽原想全程撐著自製的防護傘被空服員以安全為由制止後，打開類似篷子的東西，罩上自備的防護罩，全程15小時不吃不喝，就跟小孩一起躲在棚子裡，直到下飛機後，該名妻子又更換了一把雨傘，理由是認為「雨傘變髒了」。

看到如此誇張的防護空服員好奇詢問「既然如此擔心疫情，為何還要搭飛機返陸？」，夫妻表示「美國太可怕了、待不下去了，要躲回大陸避難」、「覺得祖國的疫情控制得不錯！」。貼文也引起網友紛紛回覆「重點是..他們覺得祖國的疫情控制得不錯？」、「我可以明白防疫措施，但我無法明白祖國醫療有比較好嗎」，也有人認為「這對夫妻做的真的很好，防疫裝備只求多不怕少，保護自己，也保護別人」、「還滿有創意跟物盡其用的」。