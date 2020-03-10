聽新聞
test
0:00 / 0:00
姊姊感染新冠肺炎亡 義大利男子崩潰求救：我們被政府遺棄了
新型冠狀病毒疫情在歐洲延燒，疫情嚴重的義大利確診案例今日已超過9000人，成為繼中國以後，疫情最嚴重的國家。總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布全國封鎖，各地區的居民除了工作或健康等緊急因素，不得任意出城。而拿坡里市（Napoli，又譯那不勒斯）一名男子將求救的影片上傳臉書，表示自己的姐姐已經死亡超過二十四小時，義大利政府卻毫無作為。
這名男子路加‧法蘭齊西（Luca Franzese）於義大利時間8日晚間，在Facebook上貼出這段影片，影片中稱他的姐姐德蕾莎（Teresa）在7日下午便已病逝，卻始終等不到政府的下一步指示，甚至連傳統的殯葬儀式也無法進行，「我們完全被政府遺棄了。」
影片中指出，德蕾莎原本便患有癲癇，屬於高危險族群。和她同居的屋中除了路加以外，還包括了年邁的雙親、另一名姐姐、姐夫，以及他們的兩個女兒，其中一人還只有十五歲。德蕾莎昏倒以後，路加為了救活她，曾對她進行口對口人工呼吸。他擔心德蕾莎可能患有新型冠狀病毒，因此決定自我隔離。然而檢疫人員卻拒絕為他檢測，聲稱必須等到確認德蕾莎為陽性以後，他們才能為他進行檢疫。這也導致路加對政府相當不滿，認為這是放任他們自生自滅。
該影片在臉書上已經超過十一萬次分享和六百多萬次觀看，並被轉貼到Reddit和Twitter等各大社群網站。根據義大利媒體Il Mattino後續的追蹤報導，德蕾莎的檢疫結果最終已證實為陽性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言