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姊姊感染新冠肺炎亡 義大利男子崩潰求救：我們被政府遺棄了

聯合新聞網 / 綜合報導
截至9日傍晚，義大利新冠肺炎確診案例達9172例，死亡案例463起。 美聯社
截至9日傍晚，義大利新冠肺炎確診案例達9172例，死亡案例463起。 美聯社

新型冠狀病毒疫情在歐洲延燒，疫情嚴重的義大利確診案例今日已超過9000人，成為繼中國以後，疫情最嚴重的國家。總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布全國封鎖，各地區的居民除了工作或健康等緊急因素，不得任意出城。而拿坡里市（Napoli，又譯那不勒斯）一名男子將求救的影片上傳臉書，表示自己的姐姐已經死亡超過二十四小時，義大利政府卻毫無作為。

這名男子路加‧法蘭齊西（Luca Franzese）於義大利時間8日晚間，在Facebook上貼出這段影片，影片中稱他的姐姐德蕾莎（Teresa）在7日下午便已病逝，卻始終等不到政府的下一步指示，甚至連傳統的殯葬儀式也無法進行，「我們完全被政府遺棄了。」

影片中指出，德蕾莎原本便患有癲癇，屬於高危險族群。和她同居的屋中除了路加以外，還包括了年邁的雙親、另一名姐姐、姐夫，以及他們的兩個女兒，其中一人還只有十五歲。德蕾莎昏倒以後，路加為了救活她，曾對她進行口對口人工呼吸。他擔心德蕾莎可能患有新型冠狀病毒，因此決定自我隔離。然而檢疫人員卻拒絕為他檢測，聲稱必須等到確認德蕾莎為陽性以後，他們才能為他進行檢疫。這也導致路加對政府相當不滿，認為這是放任他們自生自滅。

該影片在臉書上已經超過十一萬次分享和六百多萬次觀看，並被轉貼到Reddit和Twitter等各大社群網站。根據義大利媒體Il Mattino後續的追蹤報導，德蕾莎的檢疫結果最終已證實為陽性。

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