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港男封關前遊福岡 直擊市區平日人跡罕至公園變得熱鬧

香港01 / 撰文：謝茜嘉
有網民今次封關前最後衝刺到九洲福岡，在短短數日內目擊當地人在疫情下的生活，發現無論機場或是市內商店街亦變冷清。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）
有網民今次封關前最後衝刺到九洲福岡，在短短數日內目擊當地人在疫情下的生活，發現無論機場或是市內商店街亦變冷清。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）

新型冠狀病毒（COVID-19）於全球蔓延，日本政府宣佈由本月9日起，拒絕中國、韓國、伊朗部份地區的人士入境，另外，持香港及澳門免簽證人士亦被暫停入境。

Facebook專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」版主Alex Lam在今次封關前最後衝刺到九州福岡，在短短數日內目擊當地人在疫情下的生活，發現無論機場或是市內商店街亦變冷清之餘，早前的超市糧食及廁紙亦因大量返貨而令搶購潮不再，情況仍大致正常。

Alex早前去到九州福岡旅遊，至周六（7日）回到香港。他向《香港01》解釋稱，今次較為感受到當地人的生活轉變，他續指因為疫情關係，當地人7成以上亦有戴上口罩，但大部份觀光地點，甚至商店街的人流變少，幾乎沒有遊客只剩本地人。

反令Alex感到意外的是，平常人跡罕至的公園如今變得熱鬧，相信是自當地大部份學校停課後，不少父母亦帶同小朋友出外抖氣，共享天倫之樂。問及口罩情況，他稱其實當地藥妝店每日都有返貨，早上不乏當地人在開店前排隊等待職員派號碼牌以購買口罩，價格有見回落，店舖貨量不多，僅僅足夠。

反令Alex感到意外的是，平常人跡罕至的公園如今變得熱鬧，相信是自當地大部份學校停課後，不少父母亦帶同小朋友出外抖氣，共享天倫之樂。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）
反令Alex感到意外的是，平常人跡罕至的公園如今變得熱鬧，相信是自當地大部份學校停課後，不少父母亦帶同小朋友出外抖氣，共享天倫之樂。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）

日本停港人免簽證入境　網民理解但失望：唔知幾時先可再去

Alex又指，行經超市未見早前的搶購場面，相信是因為持續返貨，大量消毒用品、廚房衛生紙，就連米包及新鮮蔬果亦齊全，惟有少部份民眾仍在買廁紙。

他又指部份連鎖食肆於晚上光顧的客人變少，反而超市則多人購買熟食，甚至在街上有比平時多的速遞員送外賣。不過部份民眾亦無懼疫情，市內的屋台（臨時搭建熟食檔）及有名的餐廳仍非常熱鬧，「繁忙時間搭車都係咁逼」。

即使封關在即，Alex稱機場內遊客稀少，免稅店貨品更因此減價，「賣唔出就變死貨」。他坦言幸好在封關前回港，故無太大影響，又言不少網民曾提及日本人排華，但他稱只屬大家揣測，留在福岡期間亦無任何歧視問題，故無需擔憂。

Alex又指，行經超市亦未見早前的搶購場面，相信是因為持續返貨，大量消毒用品、廚房衛生紙，就連米包及新鮮蔬果亦齊全。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）
Alex又指，行經超市亦未見早前的搶購場面，相信是因為持續返貨，大量消毒用品、廚房衛生紙，就連米包及新鮮蔬果亦齊全。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）

（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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