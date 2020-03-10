北加矽谷首傳死例 聖他克拉拉郡38例確診 全加州逾百染病

圖／世界日報提供

北加州聖他克拉拉郡 (Santa Clara) 衛生部門宣布，該郡出現第一起死亡病例，患者是一名60歲的婦女。聖他克拉拉截至美東時間中午，已有38例確診、北加州共計83例確診，整個加州逾 105例。

聖他克拉拉這名患者是一名60歲的婦女，在山景城( Mountain View )的 El Camino Hospital 去世。這舊金山灣區的第一起死亡病例。這名婦女是聖他克拉拉的第三名確診患者，也是 Santa Clara 第一起社區傳播案例。

另外，舊金山現在確診數字為9人。