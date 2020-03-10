義單日衝千例 破7千確診366死

義大利八日宣布緊急防疫計畫，封鎖義北米蘭、威尼斯周遭大片地區，限制一千六百萬人進出。這項命令引發如何確切執法的混亂，還有人懷疑民眾是否會配合以及是否足以控制疫情。義大利八日新增一四九二例確診、一百卅三人病故，累計七三七五例確診、三六六人病故。

華盛頓郵報報導，義大利封城之舉，是新冠肺炎疫情發生以來首見民主國家嘗試限制大量民眾日常生活，這將嚴重衝擊公民自由。在封城前後幾小時，仍不斷有人搭火車和飛機離開米蘭和威尼斯，前往義大利南部和歐洲其他地區。

義大利總理孔蒂說，除非有緊急情況或重要工作和健康理由，並獲許可，否則封鎖區內的義大利人「有義務」留在區內。但孔蒂也說，部分運輸仍持續。

封城令宣布後，義大利北部摩德納（Modena）發布新規定，暫停監獄面會，引發囚犯八日在獄中縱火暴動，造成六人死亡。米蘭、薩來諾和那不勒斯等地的監獄亦發生騷動。

八日封城首日的情況顯示，義大利作法與中國大陸實施的絕對管控差很遠，其他歐盟國家雖加強篩檢，仍維持邊界開放。匿名執法官員表示，違反封城規定的人可能面臨三個月刑期。在此同時，飛機八日仍可離開米蘭，飛往歐洲各國首都，火車持續載乘客到義南。

歐洲其他國家疫情也升高，德國九日新增二一○確診病例，累計達一一一二例，法國則有一一二六個確診病例。