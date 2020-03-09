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日航空服員確診新冠肺炎 一同出勤組員全隔離

參考日本經驗 「至尊公主號」人員下船檢測隔離

世界日報 / 編譯中心╱綜合8日電
美國防止至尊公主號疫情擴大 參考日本先例／至尊公主號乘客船員9日可下船 轉軍營隔離14天 美聯社
美國防止至尊公主號疫情擴大 參考日本先例／至尊公主號乘客船員9日可下船 轉軍營隔離14天 美聯社

衛生部8日宣布，暫時停泊在舊金山外海的豪華郵輪「至尊公主號」(Grand Princess)乘客與船員，將可下船轉往美軍基地，接受新冠肺炎檢測，並隔離14天。

衛生部發出新聞稿表示，會與加州與地方政府共同合作，協助安排至尊公主號郵輪上的乘客與機組員返回美國本土。

這艘郵輪將暫時停靠舊金山灣的非商業港口。公主郵輪公司(Princess Cruises)稍早透過推特表示，至尊公主號將停靠奧克蘭港(Port of Oakland)。

衛生部表示，至尊公主號上的成員將轉往聯邦軍事機構進行醫學檢查以及新冠病毒(COVID-19)檢測與隔離14天。

帝王公主號也獲准靠岸

另外，停泊在佛州外海的「帝王公主號」(Regal Princess)郵輪，8日下午也獲得「聯邦疾病防治中心(CDC)批准，船上兩名船員的新冠病毒檢驗結果呈陰性反應，該郵輪可在佛州港口靠岸。郵輪靠岸前，為等待檢驗結果，曾在佛州外海暫泊數小時，原計畫8日一早停靠在佛州Everglades港。兩名船員兩周多以前曾在「至尊公主號」上工作。

來自加州的約1000名「至尊公主號」郵輪上的乘客將安置在北加州曲維斯空軍基地(Travis Air Force Base)與米拉瑪陸戰隊航空基地(Miramar Marine Corps Air Station)安置，其他州的乘客將送到德州聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地(Joint Base SanAntonio-Lackland)或喬治亞州杜賓斯空軍基地(Dobbins Air Force Base)強制隔離。

至於其他數百名外國乘客，衛生部表示正在與他們的母國密切聯繫安排包機接送返國。

日媒指出，「至尊公主號」郵輪的處境與日本曾處理過的「鑽石公主號」相似。美國政府日前已向日本政府請教對策。日本政府提供的經驗包括船內隔離、對船上人員進行病毒篩檢、運送高齡者及重症者的到醫療院所等情況。

至尊公主號上6日出現發燒等症狀的乘客及船員共46人，其中21人確診。至尊公主號在實施檢疫之前船內就有傳染擴大的情況，情況如同鑽石公主號。

日本政府相關人士表示，美國政府也是研判船上疫情有可能擴大，認為有必要儘早因應。

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