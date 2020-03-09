疫情失控 義大利封城爆逃難潮 米蘭、威尼斯4/3前禁出入

義大利民防保護局8日說，境內的新冠病毒肺炎(COVID-19)確診人數暴增1492例、死亡數大增133人，目前全國累計已達7375例確診、366人不治。義大利總理孔蒂在當地時間8日凌晨2時宣布，因應新冠病毒蔓延，即日起封鎖以米蘭為首府的整個倫巴底大區、威尼斯附近的威尼托大區部分區域和其他11個疫情嚴重的省分，直到4月3日。

義大利媒體7日晚間提前以緊急快訊披露政府即將封城。封城消息一出，米蘭火車站7日深夜湧入大量人潮有如逃難，出城道路也擠滿車輛。

義大利網媒「粉絲頁」(Fanpage)報導，原本近日因疫情人潮大量減少的米蘭火車站，7日深夜10時後有愈來愈多人湧入，因為許多人看到媒體報導後，認為義大利政府封鎖米蘭方案最短可能在幾小時後就會實施，因此趕緊出城。

封鎖1600萬人 影響1/4人口

遭封鎖的區域是義大利人口最多、最富有的地區，影響將近義大利四分之一人口、約1600萬人，封城期間未經核准不許進出這些區域。

「粉絲頁」貼出一位米蘭學生的訪問影音，她表示，一聽到消息就飛奔到車站買了前往羅馬的車票，因為她怕一旦米蘭封城，她會再也見不到在羅馬的家人。

總部在米蘭的義國第一大報「晚郵報」(Corriere della Sera)則形容，該報報導米蘭即將封城的消息後，收到如雪片般飛來的詢問，有人擔心他們剛好周末出城度假，封城之後還回得了家嗎？也有住在其他區域的高階企業主管說，他因出差暫時把小孩放在米蘭的爺爺奶奶家，萬一封城能把小孩接回來嗎？

「晚郵報」等多家大報七日晚間八時許以快訊丟出爆炸性訊息，透露政府已決定擴大封鎖的「紅色區域」，包括以米蘭為首府的整個倫巴底大區。

「晚郵報」稍後報導，對於義國中央政府所提方案，三個疫情嚴重的行政大區首長都強烈反彈，認為中央擬定方案過程並未徵詢他們的意見，方案內容模糊不清，有執行困難，他們將再與中央政府溝通。

義大利是歐洲疫情最嚴重的國家，許多地方行政首長也感染，聯合政府的民主黨黨魁辛加雷提7日確診。

公共場所關閉 婚喪禮全停辦

義大利仿效中國武漢封城做法，擴大之前封鎖「紅區」，8日生效。封鎖區內活動受嚴格限制，公眾活動、工作會議、宗教活動、運動賽事、婚禮喪禮全暫停，學校、博物館、滑雪場、游泳池、健身房和劇院等公共場所關閉，餐廳、酒吧須讓顧客相隔至少一公尺，否則不能營業。違反隔離措施者等同刑事犯罪，可能坐牢三個月。政府將出動軍警執法。