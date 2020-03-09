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傳入境泰國須隔離 港旅行社取消赴泰團

中央社 / 香港9日電

鑑於外傳入境泰國需要接受隔離防疫14天，香港一些旅行社即日起取消月內所有赴泰旅行團。

康泰旅行社向媒體公布，在評估形勢及顧客的憂慮後，公司方面即日起取消月內所有前往泰國的旅行團。至於4月1日或以後出發的泰國旅行團，稍後再作安排。

據報導，泰國旅遊局香港辦事處今早在社交網站發文，指所有由香港、澳門、中國、韓國、義大利及伊朗的入境旅客，需要申報健康和進行14天隔離。

不過，商業電台報導，泰國駐港總領事館表示尚未收到相關訊息，強調目前上述各地的入境人士只需要填寫健康申報表，只有生病才要隔離。

報導同時引述香港駐曼谷經濟貿易辦事處指出，他們留意到泰國旅遊局的公布，並指泰國政府近日不斷加強預防武漢肺炎的措施。

本月5日，本地多家旅行社已因為日本當局加強防疫措施而取消所有赴日旅行團。

從「反送中」運動到武漢肺炎爆發，本地旅遊業不斷遭到打擊，先是入境旅客大幅減少，最近也因各地加強防疫而被逼取消外遊團，業務極度低迷。

新冠肺炎 COVID-19

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