「歌詩達幸運號」郵輪載64義客 2000人淪海上孤兒

繼郵輪「威士特丹號」之後，又有一艘「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）因新冠肺炎疫情淪為海上人球，先後遭泰國和馬來西亞拒絕靠港。歌詩達郵輪公司表示，「歌詩達幸運號」並無出現疑似病例，6日想停靠泰國普吉島卻被拒絕。

該公司在推特說，泰國當局拒絕該郵輪靠港，理由是泰國針對「過去14天曾過境義大利的義大利人」實施入境限制。「歌詩達幸運號」搭載約2000人，馬來西亞官員說，船上有64義大利人。

中央社引述法新社報導，馬來西亞官員表示，「歌詩達幸運號」7日試圖停泊馬國北部的檳城也遭拒，該船隨後轉往鄰近的新加坡。官員表示，馬國先前已決定禁止所有郵輪進港。

「歌詩達幸運號」的遭遇和威士特丹號先前接連遭到五國拒絕靠岸的情況類似，威士特丹號在海上兩周仍無法靠岸，直到2月13日才獲柬埔寨接納。