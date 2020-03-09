「歌詩達幸運號」郵輪載64義客 2000人淪海上孤兒
繼郵輪「威士特丹號」之後，又有一艘「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）因新冠肺炎疫情淪為海上人球，先後遭泰國和馬來西亞拒絕靠港。歌詩達郵輪公司表示，「歌詩達幸運號」並無出現疑似病例，6日想停靠泰國普吉島卻被拒絕。
該公司在推特說，泰國當局拒絕該郵輪靠港，理由是泰國針對「過去14天曾過境義大利的義大利人」實施入境限制。「歌詩達幸運號」搭載約2000人，馬來西亞官員說，船上有64義大利人。
中央社引述法新社報導，馬來西亞官員表示，「歌詩達幸運號」7日試圖停泊馬國北部的檳城也遭拒，該船隨後轉往鄰近的新加坡。官員表示，馬國先前已決定禁止所有郵輪進港。
「歌詩達幸運號」的遭遇和威士特丹號先前接連遭到五國拒絕靠岸的情況類似，威士特丹號在海上兩周仍無法靠岸，直到2月13日才獲柬埔寨接納。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言