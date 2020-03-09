法國確診數破千19死 又一位國會議員中鏢確診前密集開會

法國衛生當局8日通報境內增加3起新冠肺炎死亡病例，累計死亡數來到19人，全國確診病例數也突破千例，增至1126例，較昨晚通報增加了177例，國會議員出現第二人確診。同時法國政府將從今天起禁止所有超過1000人的集會活動。

執政黨「共和前進」女議員伊麗莎白．杜圖-皮卡在推特宣布冠狀病毒檢測結果為陽性。她在新聞稿表示，2日至5日都有出席國民議會，並於3日晚上出現症狀後即到醫院檢測。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，為了減緩疫情的擴散，法國將從今天起禁止所有超過1000人的集會活動。

但他提到，官員會公布一份被認為「對國民生活有助益」的集會活動清單，其中的活動將被允許繼續進行，例如相關的示威活動。

法國新冠肺炎確診數今天突破一千例後，目前累計確診數在全球排名第5，僅次於中國、義大利、南韓、伊朗。