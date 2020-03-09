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伊朗一天增49死 沙烏地急擋疫情封閉產油區

世界日報 / 編譯中心╱綜合8日電
伊朗一天增49死，沙烏地急擋疫情封閉產油區。 路透社
伊朗一天增49死，沙烏地急擋疫情封閉產油區。 路透社

伊朗8日743人確診新型冠狀病毒肺炎，並新增49起死亡病例，創疫情爆發以來單日新增死亡人數新高；目前確診數已達6566例、194人死亡。疫情失控導致國營伊朗航空（Iran Air）宣布，暫停所有飛往歐洲的航班。

中央社引述法新社報導，伊朗為目前全球新冠肺炎死亡病案例第3多的國家，僅次於疫情起源地中國，以及歐洲疫情最嚴重的義大利。

另外，伊朗航空8日宣布，暫停所有飛往歐洲的航班直到進一步通知為止。伊朗航空聲明表示，此決定是因為歐洲當局以「不明原因」實施「限制」。早前，瑞典就以擔心伊朗疫情迅速蔓延為由，阻擋伊朗航空航班降落。

沙烏地阿拉伯8日新增4例確診，累計11例。為控制疫情，沙烏地阿拉伯7日已關閉與鄰國的陸上交通，僅限商業卡車通行；搭機旅客也只限在境內3個機場入境。

該國內政部今日進一步宣布，生產石油的卡提夫地區暫時封閉，禁止所有人進出，公私部門也全數停工，僅提供必要服務的機關除外；商業物流供應也能在區內繼續進行。

許多沙烏地的新冠肺炎患者都曾到過疫情重災區伊朗，或和到過伊朗的人接觸過，而伊朗境內有數個什葉派重要聖地，因此沙烏地政府決定封閉該國什葉派人口大本營的卡提夫。

孟加拉、巴拉圭、馬爾地夫也淪陷

孟加拉8日證實境內出現首3例確診案例，南美洲國家巴拉圭和印度洋島國馬爾地夫也在7日雙雙通報首起確診病例。

路透報導，孟加拉3名確診者年齡介於20至35歲，其中兩人最近從義大利返回孟加拉。巴拉圭境內首起確診病例是一名32歲、自厄瓜多入境的巴拉圭籍男性。

馬爾地夫則是兩名飯店人員確診。馬爾地夫衛生部表示，兩人為外籍人士，為酷拉都島度假村員工。先前一名投訴該度假村的義大利旅客返國後確診，度假村這兩名員工也進行採檢，並證實感染。官員表示，酷拉都島度假村8日對外封閉，並對其他員工和住宿賓客進行採檢。同樣封閉的還有馬爾地夫夏日島嶼飯店，飯店內兩名法國籍人士出現症狀。

伊朗一天增49死，沙烏地急擋疫情封閉產油區。 法新社
伊朗一天增49死，沙烏地急擋疫情封閉產油區。 法新社

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