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肺部有壓爛紙袋聲…英男得新冠肺炎自癒 曝附近小貓離奇死亡

香港01 / 李福源
英男染病後住家附近小貓卻離奇身亡。圖片來源／每日郵報
英男染病後住家附近小貓卻離奇身亡。圖片來源／每日郵報

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，在武漢教書近一年的英國25歲男子里德（Connor Reed）是首名英籍確診患者，現已痊癒；他憶述受感染過程心有餘悸，同時透露一隻經常在其住所附近流連的小貓，在他出現症狀後亦開始失去食慾，最後更離奇死亡。

里德在去年11月25日開始出現感冒症狀，惟當時未有任何關於新冠病毒的消息，因此未有特別在意，繼續上班；後來病情愈來愈嚴重，開始出現喉嚨痛、胸悶、骨頭痛等症狀，「我整個身體像被火車輾過一樣，連下床、咳嗽都會劇痛」，決定致電公司請假。

一隻經常在里德住所附近流連的小貓其後後亦開始失去活力，無法食飼料；里德感冒的第11日，他突然覺得病情慢慢好轉，不適感覺緩和，然而小貓卻離奇地死亡，「我不知道牠是否被我傳染，又或者貓會否感染人類流感。我很傷心！」

「肺部傳來壓爛紙袋聲音」

翌日，里德起床上廁所，突然喘不過氣，全身乏力，且開始不斷出汗、發抖和發熱頭暈，甚至有窒息的感覺，「我從未病得如此嚴重，只能勉強呼吸，而呼氣時，肺部傳來像是被壓爛紙袋的聲音，那時我知道一定要去看醫生。」

里德被送到武漢大學中南醫院，確診患上肺炎；經過6小時的檢查後，醫生處方了一些抗生素，但里德沒有服用，而是繼續喝威士忌酒加蜂蜜，「我擔心身體對抗生素產生抗藥性，萬一再次染病又需要它，恐怕屆時無法起到作用，因此寧願用『傳統』藥方。」

直到發病後第52日，里德才接獲醫院通知指他患上新冠肺炎，惟其時他已經痊癒。里德說：「很多傳媒都聲稱我是靠威士忌加蜂蜜打敗新冠病毒，我真希望這一切有那麼容易。」他受訪時強調，雖然威士忌酒加蜂蜜有助減緩病情，但絕非新冠肺炎的解藥。

延伸閱讀：

【日本疫情】廣島出現首例　男患者求醫8次換第4間醫院才確診

【新冠肺炎】無病徵及康復患者傳病毒？4個提示關於隱形病人危機

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 抗生素

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