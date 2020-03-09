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日男旅遊回國發燒仍去健身房 確診新冠肺炎連累千位民眾

香港01 / 謝茜嘉
旅遊回國人事確診新冠肺炎，健身房暫停營業。圖片來源／ tbs
旅遊回國人事確診新冠肺炎，健身房暫停營業。圖片來源／ tbs

新型冠狀病毒（COVID-19）持續肆虐，東京橫濱市市政府於周五公佈一名年約70歲的男子經檢測後證實確診新冠肺炎。他於上月中與妻子及另一友人曾到埃及旅遊，回國後2日出現發燒症狀，但他仍照常到市內一健身中心做運動5日，結果連累共1406位曾到訪人士須接受密切觀察。

橫濱市市政府於6日召開記者會指，一名年約70歲的退休男子於上月16日至23日與妻子及另一友人到埃及旅行，其後回國至25日開始出現發燒症狀，但病情持續變差，遂於上周二（3日）到市內醫院求診。他於隔日在另一醫院接受新冠肺炎病毒測試，5日出報告結果顯示呈陽性反應。

官方人員指，該男子於發病期間仍照常外出，他在上月26日與2名友人在市內的小酒吧邊進食邊唱卡拉OK。另外由同月25至27日、29日及3月1日，曾5次到商場一健身中心做運動，當中包括使用單車機及澡堂。

根據該男子的行程，除了妻子、友人、酒吧職員被界定為密切接觸者外，健身中心於5日內一共有1406人到訪，所有人士現時亦同樣需要進行監測。早前相關部門已向該健身中心發信通知事件，為免再擴大傳染範圍，中心現今已暫停營業直至另行通知。

事件引發網民熱討，他們均怒轟男子行為自私，發病仍堅持做運動，更可能成為超級播毒者，「健身室絕對是高危地方，大家也在流汗容易交叉感染」、「請問這大叔到底在想甚麼，為何生病還要做運動」、「很多人被他連累，今次慘定了」。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 發燒 埃及

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