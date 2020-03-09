聽新聞
test
0:00 / 0:00
女議員確診 法國增至千例
法國政府七日宣布，全國新冠肺炎確診病例新增三百卅六例，創下單日新增確診最高紀錄，累計九百四十九例，國會議員出現第二人確診。新增七例死亡，累計十六例死亡。
不過，費加洛報彙整法國衛生部公衛署、地區衛生局與各地方政府公開資料等不同來源的數據後指出，法國確診應為一千零九例，比官方宣布數據多六十例。
執政黨「共和前進」女議員伊麗莎白．杜圖-皮卡在推特宣布冠狀病毒檢測結果為陽性。她在新聞稿表示，二日至五日都有出席國民議會，並於五日晚上出現症狀後即到醫院檢測。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言