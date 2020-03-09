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女議員確診 法國增至千例

聯合報 / 編譯李京倫／綜合報導
中央流行疫情指揮中心宣布，提升法國、德國及西班牙旅遊至二級警示。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心宣布，提升法國、德國及西班牙旅遊至二級警示。圖／聯合報系資料照片

法國政府七日宣布，全國新冠肺炎確診病例新增三百卅六例，創下單日新增確診最高紀錄，累計九百四十九例，國會議員出現第二人確診。新增七例死亡，累計十六例死亡。

不過，費加洛報彙整法國衛生部公衛署、地區衛生局與各地方政府公開資料等不同來源的數據後指出，法國確診應為一千零九例，比官方宣布數據多六十例。

執政黨「共和前進」女議員伊麗莎白．杜圖-皮卡在推特宣布冠狀病毒檢測結果為陽性。她在新聞稿表示，二日至五日都有出席國民議會，並於五日晚上出現症狀後即到醫院檢測。

新冠肺炎 COVID-19 法國

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