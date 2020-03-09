女議員確診 法國增至千例

義大利政府除了在義北封城對抗新冠肺炎疫情，先前還宣布全國學校從五日起停課到月中，並針對老人等高風險族群頒布「新生活守則」，敦促他們盡量待在家中或養老院。但過去幾天義大利遊樂場和公園卻出現不少老人，陪伴因為停課而無處可去的孫兒。有些長者抱怨政府希望老人不要出門，卻沒考慮到停課的小孩父母還要上班沒人照顧，小孩也不可能整天待在家裡。專家指出，這種狀況反而會升高長者染病風險。

2020-03-09 00:26