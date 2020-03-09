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義大利急封城 米蘭、威尼斯「經濟火車頭」癱瘓

聯合報 / 編譯田思怡／綜合報導
義大利政府八日將米蘭列為封鎖區。圖為米蘭著名的主教座堂廣場五日空蕩蕩。 （法新社）
義大利政府八日將米蘭列為封鎖區。圖為米蘭著名的主教座堂廣場五日空蕩蕩。 （法新社）

義大利總理孔蒂在當地時間八日凌晨二時許宣布，為防堵新冠肺炎蔓延，即日起封鎖以米蘭為首府的整個倫巴底大區、威尼斯附近的威尼托大區部分區域和其他十一個疫情嚴重的省分，直到四月三日。

影響四分之一人口

遭封鎖的區域是義大利人口最多、最富有的地區，影響將近義大利四分之一人口、大約一千六百萬人，封城期間未經核准不許進出這些區域。

米蘭為義大利金融重鎮，人口近一百四十萬，所屬的倫巴底大區全區居民約一千萬，是義大利最富有的大區之一。政府法令封鎖地區還包括威尼斯周圍的威尼托大區部分地區，以及艾米利羅馬那大區的帕瑪市、里米尼市等城市。

仿效武漢嚴格限制

義大利是歐洲疫情最嚴重的國家，單是七日就新增一千兩百四十七起確診病例，新增確診數創單日新高，累計總共五千八百八十三例，且有兩百卅三人死亡，許多地方行政首長也感染，聯合政府的民主黨黨魁辛加雷提七日確診。

義大利仿效中國大陸武漢封城做法，擴大之前封鎖「紅區」，八日生效。封鎖區內活動受嚴格限制，公眾活動、工作會議、宗教活動、運動賽事、婚禮喪禮全暫停，學校、博物館、滑雪場、游泳池、健身房和劇院等公共場所關閉，餐廳、酒吧須讓顧客相隔至少一公尺，否則不能營業。違反隔離措施者等同刑事犯罪，可能坐牢三個月。政府將出動軍警執法。

義大利政府出動軍警執法，防止民眾違反隔離措施。圖為軍警七日出現在米蘭火車站。 （路透）
義大利政府出動軍警執法，防止民眾違反隔離措施。圖為軍警七日出現在米蘭火車站。 （路透）

觀光損七十四億歐元

法令也對所有醫護工作者下達暫停休假命令，並鼓勵各行各業盡可能在家工作。孔蒂另外宣布，包括封鎖區，全國博物館、電影院、舞廳、賭場都暫時關閉。

占全國國內生產毛額（ＧＤＰ）五分之一的倫巴底大區是義大利經濟火車頭，新冠肺炎疫情也重創義國重要的觀光產業，估計至少損失七十四億歐元。政府五日決定將緊急支出加倍到七十五億歐元挽救經濟，並徵召兩萬名醫護人員投入抗疫。

「台相對安全少出國」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天雖無確診案例，但是國際情況非常緊張，出現案例的國家已達九十四國，研判有繼續外擴的可能性，除中國大陸外，亞洲地區確診七千七百五十一人，歐洲成長速度更高，已達九千三百六十五人，中東也有六千一百廿七人。陳時中表示，台灣病例數在國際間排名三十，相對安全，建議疫情期間減少出國。

指揮中心日前公布案卅九為一居住於台美兩地的六十多歲女性，在近一個月的杜拜埃及之旅途中，因喉嚨痛、咳嗽等症狀，二月廿一日返台就醫，廿九日確診。國際媒體報導認為她為感染源，指揮中心昨提出基因序列分析報告，否認這項說法，因此案所感染病毒株來自歐洲。

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