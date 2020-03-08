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南韓大邱公寓住教徒鄰里懵然不知 揭新天地傳教對象及模式

香港01 / 記者朱利安／報導
大邱市兩幢供35歲以下未婚女性居住的社區公寓爆發集體感染，住客中有94人為新天地教徒。 路透
大邱市兩幢供35歲以下未婚女性居住的社區公寓爆發集體感染，住客中有94人為新天地教徒。 路透

韓國的新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診人數增至7134宗，重災區大邱市兩幢社區公寓爆發集體感染共46人確診。由於政府首次封廈隔離，加上其中94名住戶為新天地教徒，掀起網民熱烈討論；不少人認為事件反映新天地教會的傳教模式以年輕人為目標，又擔心自己居住的大廈同樣有「隱形教徒」。

涉事大廈「同心屋苑」位於大邱達西區聖堂洞，早於1985年落成，屬兩幢5層高、共100個單位的公共租住公寓，月租介乎2.2萬至5.4萬韓圜（折合約新台幣555至1362元）；142名住客中，94人為新天地教徒，而確診的46人亦全為教徒。該公寓只允許35歲以下的未婚職場女性租住，甚至有每天午夜12時的門禁規定。

大邱市傳染病管理支援團副團長金鐘淵（音譯）表示，「同心屋苑」一事反映新天地教徒為何在社區傳播力如此高，稱教會主要傳教對象為20多至30歲的年輕人，「教徒與普通市民一起生活和親自傳教，而問題是這樣的集體居住設施不只『同心屋苑』一個」。

有韓國網民曾經分析新天地傳教模式，指教會主要以年輕族群為目標，認為他們有學歷卻容易指使，對《聖經》也有求知慾。而剛出社會的年輕人較易感到心情低落、自感人生不順遂，急需心靈慰藉，尤其是與家人關係不緊密的人，亦願意投放更多時間於教會，故教會常利用這年齡層的信徒對外傳教。

此外，縱使涉事疫廈有超過90名新天地教徒居住，惟附近鄰里卻毫不知情，如在公寓對面經營了5年超市的老闆，便在新聞得知此事後大為震驚。有大邱市民擔心，自己居住的公寓或已成新天地教徒的「聚居地」，金鐘淵則呼籲市民積極舉報，並稱將依照教徒名單，在市內10處可疑地點擴大調查。

延伸閱讀：

【韓國疫情】大邱公寓大廈46人確診急封鎖　逾半住客是新天地教徒

【新冠肺炎】韓國新天地教會漏報近2000成員　大邱政府舉報負責人

文章授權轉載自《香港01》

COVID-19

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