至尊公主號外海隔離 3500人命運難卜、又有郵輪乘客受檢

至少已有21名乘員被確診罹患新冠狀肺炎的「至尊公主號」(Grand Princess)郵輪7日仍被隔離在舊金山外海，在聯邦與加州官員商討如何安置船上3500人之際，另一艘在加州長灘附近的「嘉年華全景號」(Carnival Panorama)也傳出至少一名乘客接受新冠病毒篩檢。

船公司則表示，至尊公主號暫時仍不會靠港，接受檢測的46名乘客中，已有19名服務人員和兩名乘客確診。

另外，加州疫情也在擴大，聖塔克魯茲郡一名郵輪旅客被確診受到感染，成為該州最新病例；聖塔克魯茲郡與麥德拉郡(Madera)公衛官員7日宣布與郵輪相關的新案例，至少兩名近期曾搭乘至尊公主號的加州居民檢測為陽性，麥德拉郡的一位居民及其伴侶在家隔離，曾拜訪他們的一位朋友也居家隔離。

這讓麥德拉郡確診病例新增四例、柯士達郡(Contra Costa)確診病例新增三例；而普萊賽郡(Placer)出現當地第一個死亡病例。

隔離金山外海 等待檢測結果

7日，至尊公主號受檢人員仍在等待結果出爐之際，加州確診人數突破60人，其中至少七人曾搭乘同一艘郵輪，包括加州首位新冠肺炎死者，這名普萊賽郡男性2月11日到21日從舊金山搭郵輪到墨西哥，下船返美後不久病逝；另一名與此人同到墨西哥旅遊的男性5日在桑尼維爾(Sunnyvale)病逝，但他對新冠病毒的檢測結果呈陰性。

至尊公主號一名重症病患和他的家屬7日上午在海巡護送下離船上岸接受治療；當地媒體報導，船上有一名癌症病患，亟需接受化療。

乘客急著下船 川普總統不准

副總統潘斯表示，聯邦政府與加州政府密切合作，讓至尊公主號駛離商港並在外海隔離。

至尊公主號乘客焦急想下船，但川普總統已多次拒絕，認為在情況未明朗前縱放旅客恐加劇本土疫情。

曾停泊日本橫濱的「鑽石公主號」(Diamond Princess)成為病毒溫床後，至尊公主號也傳出確診案例，船公司加強預防新冠病毒擴散的危險。

嘉年華遊輪公司(Carnival Cruises Line)聲明表示，考量乘客未明的「健康狀況」，目前在長灘附近的「嘉年華全景號」乘客接受預防篩檢且必須確認對新冠病毒呈陰性後才能下船。

船東表示，「我們不能討論詳細情況，他們是曾出國的美國公民，且未符合聯邦疾病防治中心列為新冠病毒危機範疇的標準；儘管如此，篩檢基於當地醫院和醫療專家的考量而進行，以防萬一」。