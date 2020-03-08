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新冠疫情怎麼走 醫界估：全美將有9600萬人確診

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合7日電

全球已有超過10萬人感染新冠病毒，因此喪生的接近3500人，而科學家正忙著推算這種病毒會蔓延多久和多廣，以及殺傷力有多大。

數以百計的傳染病學家、科學家和統計學家團隊正到處尋找資料，並透過電話和網路會商分享資訊，用無數資料進行電腦模式推算，以做更精確的預測。

他們獲得的答案將協助政府擬定更妥善的防疫政策，並協助醫院為疫情演變做好準備。

大多數專家都不願公開預測未來幾個月甚或未來幾年情況會如何演變，因為疫情還在初期階段，如同處於棒球賽的第一局，目前還有太多不知數。

不過這些專家正悄悄的校正預測模式，一些研究也獲得某種大概結果。AIR預測服務公司認為全球可能至少有幾萬人因此喪生；哥倫比亞大學教授夏曼則認為如防疫努力失敗，兩年內全球可能有多達500萬至1000萬人死亡。

美國醫院協會則預測僅只美國就可能出現多達9600萬個病例，有480萬人必須住院治療，有48萬人宣告不治。

由於變數太多，病毒的散播速率和致命率都難以估算，甚至有多少人感染病毒和實際求醫都不明。世界衛生組織認為全球死亡率為3.4%，美國則認為實際死亡率低得多，並宣稱美國整體面對的風險仍然很低。

科學家最後將試圖衡量民眾行事改變會如何影響病毒的散播。這些改變已經出現，包括大家停止握手，學校關閉，政府強制施行隔離檢疫，以及航空公司取消班機。

上海復旦大學基因學家金力主持的研究，發現政府如不施行嚴格的防疫措施，中國之外的新冠病例可能每19天增加10倍。研究報告表示情況非常危險，顯示政府強力干預的必要。

哈佛大學傳染病學家李普西契也警告說，新冠病毒有可能爆發大流行，使全球大約30億人或全球成年人口的40%至70%受到感染。

新冠肺炎 COVID-19

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