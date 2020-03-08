2.3%→1.4%→3.4% 新冠肺炎致死率一變再變

自爆發新冠病毒以來，死亡率一直在變化，世界衛生組織最近公布全球死亡率為3.4%，但個別地區公布的死亡率則並不相同，例如香港大學醫學院團隊及其他專家推算死亡率為1.4%，並矢言這是上限。

死亡率是以確診者總人數與死者數字來計算，隨著這兩個數字的變化，比率必然發生變化。

就以2月24日為例，當時的死亡率為2%，但對4萬5000名中國確診者的大規模研究表明，死亡率為2.3％。到了2月28日，對大約1100名中國確診者的調查發現，死亡率降低到1.4％；四天後的3月3日，世界衛生組織則公布全球死亡率為3.4％。

為何在短短十天內會有這麼大的變化？舊金山加州大學流行病及傳染病專家盧瑟福(George Rutherford)指出，在塵埃落定之前，很難說出死亡率是多少；他說，最大的不確因素在於，究竟有多少人被定為確診者。

專家們也指出，許多僅有輕度病徵，又或根本沒有病徵的隱性帶菌者，他們從未就醫，也從未獲官方證實是確診者，這樣他們沒有在死亡率的計算之列。

此外，在疫情爆發的過程中隨時發生變化，例如，一個針對4萬5000名中國確診者的研究發現，疫情中心的湖北省，死亡率是2.9％，但中國其他地區只為0.4％。但若湖北以外地區死亡人數增加的話，死亡率也將會上升。

其他國家的死亡率也不相同，就以南韓為例，至3月6日晚上為止，確診病例為6767宗，是中國以外最多感染的國家，但與44宗死亡個案相比，死亡率低於0.7%。當中一個原因是南韓找到無病徵的確診者特別多，自然拉低了死亡率。

哈佛醫學院講師福斯特(Jeremy Faust)認為，向大量人群展開測試，就能找到更多新冠病毒確診個案，這意味著這個病毒並沒有真的殺死那麼多人。他又說，當測試愈多，數字就愈準確，死亡率最終為1%左右，季節性流感的平均死亡率約為千分之一。

盧瑟福同意這個說法，並預測新冠病毒總病死率為1％至2％之間。