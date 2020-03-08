快訊

澳洲音樂家發文感謝台灣 親曝確診到治療過程

摩爾多瓦淪陷 首傳新冠肺炎確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲新冠肺炎確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

聯合新聞網 / 綜合報導
有醫生分析歐洲防疫失守的原因，直呼，「全世界沒有比台灣更安全的地方」。記者陳睿中／攝影
有醫生分析歐洲防疫失守的原因，直呼，「全世界沒有比台灣更安全的地方」。記者陳睿中／攝影

新冠肺炎COVID-19）肆虐全球，歐洲各國感染人數不斷攀升，義大利確診逾5800人且超過230人死亡，成為歐洲重災區，此外，西歐國家更是全境淪陷。臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，對於這結果並不意外，並分析歐洲防疫失守的原因。

「MedPartner 美的好朋友」昨（７日）發文表示，比利時昨日一天增加59例的確診患者，累積達109名，瞬間超車許多國家，這個結果並不意外，因為隔壁的德國、法國都疫情嚴重了，加上比利時人喜歡去疫情流行的南法，像是義大利旅行，疫情炸開變成早晚的事。

「MedPartner 美的好朋友」點出歐洲防疫失守的4大主因：

1.歐盟一體，歐陸交通發達

歐盟一體，國界的意義不大，加上歐陸之間的火車跟廉航發達，這些情境都是傳染的高風險。

2.口罩

歐洲人在文化上不喜歡戴口罩，甚至會對戴口罩的人有偏見，覺得是生病才會佩戴。

3.難民

難民可能會讓防疫工作變得困難，政府不一定找得到難民在什麼地方，他們也可能在國界之間移動。

4.對亞洲人的歧視

歐洲人對於亞裔的歧視，也隨著病毒的傳播有增溫的情況，如果這種歧視不改善，也會使得防疫難度上升。

「MedPartner 美的好朋友」在文末提到，相比之下，台灣防疫表現搶眼，南韓積極面對現實也值得讚賞，他們在大規模疫情爆發後的應變，結果無論是好是壞都值得他國借鏡，「接下來歐洲、美洲跟澳洲的確診數字可能會大幅增加，請大家非必要別出國，在這階段全世界已經快找不到比台灣安全的地方。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

YouTuber合唱《明天會更好》為防疫打氣 她嘆：台灣藝人呢？

台灣為何沒有大規模傳染？ 網友指「兩大關鍵」為主因

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

口罩日產千萬片對廠商不利？ 網曝致命隱憂：恐削價競爭

相關新聞

歐洲新冠肺炎確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，歐洲各國感染人數不斷攀升，義大利確診逾5800人且超過230人死亡，成為歐洲重災區，此外，西歐國家更是全境淪陷。臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，對於這結果並不意外，並分析歐洲防疫失守的原因。

新冠疫情怎麼走 醫界估：全美將有9600萬人確診

全球已有超過10萬人感染新冠病毒，因此喪生的接近3500人，而科學家正忙著推算這種病毒會蔓延多久和多廣，以及殺傷力有多大。

2.3%→1.4%→3.4% 新冠肺炎致死率一變再變

自爆發新冠病毒以來，死亡率一直在變化，世界衛生組織最近公布全球死亡率為3.4%，但個別地區公布的死亡率則並不相同，例如香港大學醫學院團隊及其他專家推算死亡率為1.4%，並矢言這是上限。

摩爾多瓦淪陷 首傳新冠肺炎確診病例

摩爾多瓦衛生部表示，摩爾多瓦已通報境內首宗新冠肺炎確診病例

癌症病人受困至尊公主號 憂來不及展開化療

豪華郵輪「至尊公主號」停泊在美國加州舊金山外海接受新冠肺炎檢疫，船上許多乘客今天表達內心不安情緒，還有一名癌症患者擔心來...

南韓新增179例新冠肺炎確診 累計7313例

韓聯社報導，南韓新增179例新冠肺炎確診病例，累計7313例...

日本北海道新增3例新冠肺炎 總計病例破百

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道政府今天宣布，新增3例新冠肺炎確診病例，分別是住在空知地方的60多歲男性、70多歲...

世衛忙著感謝中國捐款 仍不願稱新冠肺炎大流行

隨著新冠肺炎四處蔓延，許多科學家認為，顯而易見，疫情已進入大流行階段；但世界衛生組織（WHO）秘書長只顧感謝中國捐款，堅...

堅稱新冠肺炎確診掛零 北韓解除3600多人隔離令

多家媒體今天報導指出，北韓已經解除3600多人的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）隔離令。新冠肺炎肆虐...

新冠肺炎疫情大爆發！米蘭、威尼斯封城 紐約緊張

義大利總理孔蒂在當地時間8日凌晨2時許宣布，為防堵新冠肺炎蔓延，封鎖整個倫巴底大區和其他11個疫情嚴重的省分，直到4月3日。

至尊郵輪船醫：加州病逝老翁將病毒帶到船上

停泊在美國舊金山外海的至尊公主號郵輪的船醫7日表示，因新冠肺炎病逝的71歲加州老翁將病毒帶至船上，顯示新冠病毒在美國加州存在的時間比想像中還長。

美疫情擴散 專家嗆白宮紊亂：檢測至少延誤6周

新冠肺炎疫情在美國大幅度擴散，實驗室專家及公衛官員指出，美國對疫情的檢測已至少落後六周，無疑有更多感染未經確診。

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7313例、義大利擴大封城 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

除夕一通急電「出事了」 開啟台灣口罩大作戰

買口罩可能不用狂排隊 實名制2.0研議網路銷售…最快12日上路

泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

米蘭、威尼斯封城！經濟火車頭癱瘓 1600萬人不得進出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。