歐洲新冠肺炎確診人數暴增 醫曝「4大主因」：沒有地方比台灣安全

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，歐洲各國感染人數不斷攀升，義大利確診逾5800人且超過230人死亡，成為歐洲重災區，此外，西歐國家更是全境淪陷。臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，對於這結果並不意外，並分析歐洲防疫失守的原因。

「MedPartner 美的好朋友」昨（７日）發文表示，比利時昨日一天增加59例的確診患者，累積達109名，瞬間超車許多國家，這個結果並不意外，因為隔壁的德國、法國都疫情嚴重了，加上比利時人喜歡去疫情流行的南法，像是義大利旅行，疫情炸開變成早晚的事。

「MedPartner 美的好朋友」點出歐洲防疫失守的4大主因：

1.歐盟一體，歐陸交通發達

歐盟一體，國界的意義不大，加上歐陸之間的火車跟廉航發達，這些情境都是傳染的高風險。

2.口罩

歐洲人在文化上不喜歡戴口罩，甚至會對戴口罩的人有偏見，覺得是生病才會佩戴。

3.難民

難民可能會讓防疫工作變得困難，政府不一定找得到難民在什麼地方，他們也可能在國界之間移動。

4.對亞洲人的歧視

歐洲人對於亞裔的歧視，也隨著病毒的傳播有增溫的情況，如果這種歧視不改善，也會使得防疫難度上升。

「MedPartner 美的好朋友」在文末提到，相比之下，台灣防疫表現搶眼，南韓積極面對現實也值得讚賞，他們在大規模疫情爆發後的應變，結果無論是好是壞都值得他國借鏡，「接下來歐洲、美洲跟澳洲的確診數字可能會大幅增加，請大家非必要別出國，在這階段全世界已經快找不到比台灣安全的地方。」