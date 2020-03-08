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泰國代表狠酸WHO引全場大笑 網讚：泰式酸辣果真厲害

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國代表開酸WHO主席與幹事長譚德塞。圖擷自facebook
泰國代表開酸WHO主席與幹事長譚德塞。圖擷自facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情爆發以來，世界衛生組織（WHO）多次親中言論引來外界批評，就有網友發現，泰國代表於WHO第146次執行委員會會議時，發言狠酸主席與幹事長譚德塞，讓在場各國代表忍不住笑出聲。

這名網友轉發影片且翻譯泰國代表發言內容，「主席，全球新冠肺炎的旅行禁令都沒人在鳥，例如WHO總幹事長譚德塞，他才剛去過北京，現在又來這裡開會，我們大家有被傳染的風險，尤其是主席你最危險，因為你一直坐在幹事長旁邊，我個人倒是很安全，因為過去這幾天幹事長都不跟我握手。」

泰國代表提到，「我們要阻止世人產生無謂的恐慌，重建大家對WHO的信心，有鑑於此，主席我建議WHO應該馬上到中國開會，尤其是武漢，現在正是造訪兩千年歷史的黃鶴樓最佳時機，或者去北京也行，可以到長城、紫禁城，現在不但人少空曠、價格也便宜！」此外，「如果我太太同意的話，我願意捐出半年退休金來贊助WHO在中國舉辦會議，我也會自掏腰包去參加。」

有趣的是，坐在前排的印度代表聽到一半忍不住偷笑，中間也不時傳來其它代表的笑聲，等到泰國代表發言結束時，現場響起熱烈掌聲。

影片曝光引來大批網友按讚留言，「果然是泰式酸辣」、「那兩個鄰座笑到快要併軌了」、「對泰國代表另眼相看」、「前面那個印度代表快笑翻了」、「泰式酸辣果真厲害」、「講完大家還拍手叫好」。

新冠肺炎 COVID-19 WHO

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