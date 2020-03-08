日本陪酒小姐確診！人夫去夜店被傳染 回家再傳妻兒

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱新冠肺炎）持續肆虐，日本確診人數持續上升，情況令人關注。當地山口縣於周二（3日）出現首宗確診個案，政府公佈指一名40多歲男子於餐廳遭女員工傳染，妻兒之後也同樣中招。不過網民後來踢爆，其實該店並非一般餐廳，而是有陪酒小姐的夜店。

據日媒報道，該名來自山口縣下關市的40多歲男子，於上月20日晚與另外2名男友人曾到九州大分縣光顧一間名叫「ラウンジサザンクロス大分」（Lounge Southern Cross Oita）的食店，其後他們逗留了2小時便離去。而該男子於隔日返回下關市，2日後即開始出現發燒症狀，於今月3日證實確診新冠肺炎。

下關市市政府人員在記者會中表示，除了該男子，另一友人亦出現發燒症狀，相信是在餐廳時遭一名30多歲女員工傳染。而在同月5日，市政府再公布消息指，男子的妻子及10歲兒子經密切監測後，也同樣證實對病毒呈陽性反應，但屬無病徵感染者，而相關部門仍在調查其男子於下關市的所有行程。

有網民後來「起底」，發現該餐廳其實是有陪酒小姐駐場的夜店，在Google地圖的街景顯示也能見其招牌有列明「指名料」收費，意指客人可指定陪酒小姐。有另一日媒更揭發該夜店設有包廂，每間包廂容納4至8人，女員工每晚則坐在客人旁邊陪酒，大分縣政府已為店內所有員工進行病毒檢查。

網民估計該男子於店內與陪酒小姐有密切接觸，故遭感染病菌。他們批評，男子應是喜愛去夜店才連累全家，把病菌傳給無辜的妻兒，又稱他可能與妻子出現婚姻危機，「結了婚的男人沒有問題才不會去夜店」、「經常出入品流複雜的地方，惹病也是自找的」、「他的妻兒真可憐」。

不過，也有網民表示日本職場中喝酒應酬是常事，加上此類夜店比比皆是，在不知情下被感染實屬不幸，「這種應該是…純的」、「這些女生最多只能陪喝酒而已」、「這種應酬蠻常見的吧，妻子都知情」、「純喝酒聊天也中鏢」。

據了解，該名30多歲陪酒小姐是大分縣的首宗感染個案，她最後上班日子是上月22日，隔日下午在體育館做運動後即開始出現發燒及頭痛症狀，24日到市內醫院求診，但病情未有改善，直至今月3日進行PCR病毒檢查終證實確診。據政府人員所指，她發病前兩周沒有出過縣，傳播途徑不明，現時病情穩定。

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文章授權轉載自《香港01》