紐約州再增至89例確診 州長宣布進入緊急狀態

新冠肺炎正在全球快速蔓延，現在測量體溫變成每天最要緊的事，不過有許多人發現每次測量結果都在36℃多，很少會高於36.7℃。有專家稱，人類體溫100多年來下降了0.4℃，從37℃降到36.6℃，但這樣也導致人類免疫力的下降，提高了病毒、細菌感染和癌症的發生率

2020-03-08 09:00