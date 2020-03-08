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紐約州再增至89例確診 州長宣布進入緊急狀態

世界日報 / 記者金春香／紐約報導
葛謨(右一)7日舉行記者會，發布紐約州新冠疫情最新情況。（州長辦公室提供）
葛謨(右一)7日舉行記者會，發布紐約州新冠疫情最新情況。（州長辦公室提供）

美國時間 17：31 更新

紐約州府下午再宣布，紐約州確診病例增至 89例。

美國時間 12：55 更新

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)7日中午召開記者會，宣布紐約州進入緊急狀態，目前全州已有76名確診新冠肺炎，比前一天再增加32人。其中紐約市11人，比前一天增加六人，威徹斯特郡(Westchester County)56人，是紐約州最嚴重的地區，其中大部分新增病例都與該郡新羅謝爾(New Rochelle)的第二例確診患者、50歲的猶太裔嘉布茲(Lawrence Garbuz)有關聯。

➤➤➤新聞辭典／何謂「緊急狀態」？

葛謨並在會中強調會嚴懲利用疫情哄抬物價者，會根據「紐約州價格詐欺法」(New York States Price Gouging Law)依法處置。

新冠肺炎 COVID-19

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