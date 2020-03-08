聽新聞
test
0:00 / 0:00
紐約州再增至89例確診 州長宣布進入緊急狀態
美國時間 17：31 更新
紐約州府下午再宣布，紐約州確診病例增至 89例。
美國時間 12：55 更新
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)7日中午召開記者會，宣布紐約州進入緊急狀態，目前全州已有76名確診新冠肺炎，比前一天再增加32人。其中紐約市11人，比前一天增加六人，威徹斯特郡(Westchester County)56人，是紐約州最嚴重的地區，其中大部分新增病例都與該郡新羅謝爾(New Rochelle)的第二例確診患者、50歲的猶太裔嘉布茲(Lawrence Garbuz)有關聯。
➤➤➤新聞辭典／何謂「緊急狀態」？
葛謨並在會中強調會嚴懲利用疫情哄抬物價者，會根據「紐約州價格詐欺法」(New York States Price Gouging Law)依法處置。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言