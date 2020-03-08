社宅集體感染 南韓首度封大樓

全球新冠肺炎疫情惡化，南韓七日新增新冠肺炎確診七百五十七例，累計突破七千例達七千零四十一例，死亡病例新增六例，累計四十八例。

南韓大邱市一處社會住宅爆發集體感染，總共一百四十二名居民中，多達三分之一、也就是四十六名確診，確診者都是新天地教會信徒。當局宣布封樓，居民禁止出入。這是南韓因為新冠肺炎疫情而封鎖住宅大樓的首例。

大邱市已向樓內住戶發送簡訊，通知他們禁止出入，快遞和外送服務暫停。大樓方面也廣播通知，住戶到本月十五日前須自行隔離。

這處社會住宅為兩棟五層樓建築，由市政府營運，供卅五歲以下未婚女性居住。市府說九十四名居民是新天地信徒。

大邱和鄰近慶尚北道共六千一百卅三例，占全國百分之九十點六。

南韓中央防疫對策本部指出，在感染途徑方面，宗教活動、醫院等群聚感染病例，占全國百分之七十二點八。南韓確診病例中，百分之六十三點五是新天地教會信徒。

伊朗七日新增一千零七十六例確診，累計五千八百廿三例，死亡病例新增廿一例，累計一百四十五例。首都德黑蘭確診病例最多，達一千五百多例，其次是什葉派聖城庫姆，有六百六十八例，北部馬贊達蘭省六百零六例。

伊朗塔斯尼姆通訊社報導，最近當選的五十五歲國會議員法特梅．拉赫巴六日過世，是已知首位死於新冠肺炎的伊朗女性政治人物，當她病情惡化時，她須依賴呼吸器。

義大利政府六日宣布確診病例急升七百七十八例，累計四千六百卅六例，死亡病例新增四十九例，創下單日最大增幅，累計一百九十七例。義大利聯合政府的民主黨黨魁辛加雷提（Nicola Zingaretti）七日也確診。