我指揮中心：埃及團感染源非國人

外媒報導，埃及一艘尼羅河遊船有十二位乘客感染新冠肺炎，而感染源指向是一名台灣確診旅客。對此，我中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，這是部分外媒部分解釋錯誤。我國案卅九研判是在埃及遭感染，甚至該旅遊團埃及裔導遊才是最早發病的個案。

中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中也表示，根據掌握資訊，應是領隊最早發病，要斷言那個是傳染源，必須把時序及情況都弄清楚，用台灣旅客當傳染源的說法，他覺得未免太草率了。莊人祥重申，台灣確診旅客只是該團最早被確診的「指標病例」，並非是感染源。

莊人祥表示，根據我國調查，該團總計卅七人，團員中有十四人為夫妻檔來自美國休士頓的朋友，其中十多人也陸續出現疑似症狀，但在團員們出現症狀之前，最先有症狀的是隨團埃及當地導遊。