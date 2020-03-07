健康人不要買口罩？新冠肺炎延燒歐洲 各國看法都不同

義大利倫巴底（Lombardei）地區的科多尼奧（Codogno）和德國北威州的岡格爾特（Gangelt）的共同之處在哪裡？這兩個地方都是新冠疫情爆發的中心區域。歐洲各國衛生部長在布魯塞爾召開會議後，德國衛生部長施潘建議人們，不在非不得已的情況下，不要去這兩個地方旅行。像其它歐盟各國衛生部長一樣，施潘反對從政府層面上推出旅行禁令。「不必要的旅行可以取消，但自由行動的權力必須保留」，施潘說。歐盟各國繼續向盟內各國開放邊境。各國衛生部門都認為，現在推出第三方國家入境禁令也不會起到多大的作用。「病毒已經來了。已經到達歐洲」，衛生部長們如是說。

疫情進入新階段

歐盟各國衛生部長會議認為，隔離入境的人如今已不再重要，更重要的是減少感染病例，放慢病毒擴散的速度。「疫情如今在歐盟各成員國之間擴散，情況已經有所改變。現在所必須關注的是限制這個傳染病帶來的後果。」克羅地亞衛生部長柏洛斯（Vili Beros）表態稱，他同時也是此次歐盟衛生部長危機會議的負責人。歐盟衛生委員與食品安全事務委員基利亞基德斯（Stella Kyriakides）指出，現在歐盟27國中，有24國出現感染病例，總數超過4000。她預測稱：「我們在接下來的幾周內，會看到感染數量急速增加」。但是每個成員國的情況都有所不同。義大利的感染數量幾乎佔整個歐洲的三分之二。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）則表示，該國目前只發現了兩個確診病例，並都已經將其隔離。

什麼才是適當的對策？各國看法不同

義大利正常的經濟生活如今已經受到了嚴重的影響，該國已經宣布關閉大學和中小學校直至三月中旬。德國衛生部長施潘認為，沒有必要在德國實施如此嚴厲的防疫措施。德國目前有大約500個確診病例，大多數人在北威州和巴伐利亞州。施潘指出，如果一個大學生剛剛從北義大利滑雪回來，就應該自己決定是否應該在接下來的14天內不去大學上課。至少這是這位德國部長的思路「沒必要關閉整座大學」。他認為應該讓民眾明白，那些去過疫情危險地區的人，應該在家，不要去看電影或者參與社交活動。這位德國部長還拒絕大範圍關閉中小學。德甲足球賽將繼續舉行，但已經有許多展會宣布取消。在義大利，足球比賽在沒有觀眾的體育場內照常進行。瑞士已經禁止了一切超過1000人的大型活動。歐洲議會也取消了在斯特拉斯堡的會議。

正常人不要買口罩

歐盟各國衛生部長還達成一致，從下周開始聯合購買口罩和防疫藥品，再分發給每個成員國。由於大部分口罩和防護服都是中國制造，所以現在出現了供貨上的緊張。德國衛生部長施潘呼籲，歐盟委員會應該審議推出口罩出口禁令的必要性。部分成員國已經頒布的相關禁令。歐盟呼籲健康的公民，不要因為害怕新冠病毒而戴口罩，也不要用消毒用品。這些物資應該留給醫護人員和染病患者。因為它們反正也起不到預防感染病毒的作用。

對新冠肺炎的恐懼 比新冠肺炎還糟糕？

歐盟衛生委員與食品安全事務委員基利亞基德斯（Stella Kyriakides）預言，新冠病毒給歐盟各國的旅游業、經濟、交通運輸以及移民事務帶來更加明顯的影響。德國衛生部長同時發出警告稱，不應該過度恐慌。歐洲瘟疫防御中心已經確認，80%的感染病例只會呈現輕微症狀。施潘表態稱：「病毒帶來的危害固然很大，但是社會上產生的對病毒的恐懼，會帶來更大的危害。」

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