新冠肺炎全球累計感染人數破十萬 經濟損失難估量

截至周六（3月7日），全球感染新冠肺炎（Covid-19）確診人數已經超越10萬。世衛組織WHO表示，對新冠病毒在全球的迅速蔓延態勢「深感擔憂」。目前疫情已經傳播到92個國家與地區，造成將近3500人死亡。

德國截至到周六上午的確診病例人數已經升至684人，單日新增確診病例272人。累計確診病例數量在中國以外的國家當中排在第五。

停靠在美國舊金山的郵輪「至尊公主號（Grand Princess）」目前已經確診21例新冠肺炎病例，成為「鑽石公主號」的翻版。之前在日本出現集中疫情的「鑽石公主號」，最終感染人數在700人左右。

據悉，「至尊公主號」船上人員規模堪比「鑽石公主號」，而且也同屬於一家運營公司。情況不同的是前者有一批乘客在2月21日已經下船，而且在這批乘客中有兩人感染了新冠肺炎。其中一名感染者數日前已經不治身亡。

美國副總統彭斯表示，本周末將會把這艘郵輪轉移到一個非商用港口，對船上的3533名乘客和船員進行檢測。

世衛組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲「所有國家必須將遏制疫情蔓延視為頭等要務」。

美國一個親以色列的院外集團周五表示，在華盛頓一次會議的與會者中，有兩人新冠病毒檢測呈陽性。美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和數十名議員也參加了這次會議。

斯洛伐克、塞爾維亞、梵蒂岡、秘魯、喀麥隆和多哥在周五報告了首批感染病例，而荷蘭在周五則報告了首例死亡病例。喀麥隆是第一個出現新冠病毒感染者的中非國家。

中國周六報告的單日新增病例降至數周以來的最低點，湖北省內武漢以外地區沒有新增病例。根據此前釋放出來的信號，中國政府可能會在近期解除對於湖北省的封鎖措施。從1月下旬至今，這個疫情重災區的大約5600萬人口都處於居家隔離狀態。

然而湖北之外地區的諸多確診病例成為當下中國疫情關注的焦點之一，尤其是從境外輸入病例在增加。截至周六，已經有60例海外入境人員被確診感染新冠病毒，單日淨增24例。

不少地方政府已經要求從受疫情影響地區和國家返回的人員，必須在家先行隔離兩周。

新冠肺炎重創全球經濟

疫情對於經濟的影響已經開始顯露。根據周六公布的官方統計數據，中國出口總量在今年頭兩個月暴跌17.2%。

與此同時，據政府官員表示，在春節期間返鄉的農民工當中，已經有大約7800人復工，佔總人數的大約六成。

由於隨著復工帶來的人員密度上升，疫情傳播的風險也會重新提高，政府表示將會採取措施，努力控制疫情。

新冠疫情已經給全球的商界、體育界和旅游業造成重創。全世界有將近3億名學生因為大學和中小學停課而無法上學。

世界旅遊組織周五收回了之前認為今年全球旅游人數會穩步增長的預測，估計在新冠肺炎疫情的影響下，今年跨境旅遊人次將會出現明顯下滑。

出於對疫情對全球經濟造成破壞性打擊的擔憂，全球股市周五收盤時普遍暴跌，油價也一路走低。

各國採取措施：取消慶典活動、建議減少外出

在美國，包括奧斯汀的西南偏南藝術音樂節（ South by Southwest festival）、邁阿密的超世代音樂節（Ultra Music Festival）等會造成人員聚集的活動都因為疫情原因取消。

香港衛生官員向港民發出建議，如果非必要情況下，應該考慮取消離港外出的行程。

在巴勒斯坦確診了首批新冠肺炎患者之後，伯利恆已經進入封城狀態。不少遊客被滯留其中。

與此同時，沙特阿拉伯當局清空了麥加，對這座伊斯蘭聖地進行全面消毒。

由於老年人是感染病毒並且出現重症的高危人群，因此法國總統馬克宏呼籲國民減少對老弱群體的探訪，盡可能減少病毒的繼續蔓延。

雨涵/任琛（法新社、路透社）

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