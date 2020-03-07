新冠肺炎肆虐伊朗！隱藏在疫情背後的「信任危機」

因為新冠肺炎迅速蔓延，伊朗北部吉蘭省多個城市的警報已經升到最高級。吉蘭省位於首都德黑蘭以北200公裡處的裡海岸邊，是伊朗最受歡迎的旅游勝地。

年輕的母親沙赫拉（Shahla）向德國之聲表示：「當德黑蘭的學校因新冠肺炎被關閉時，很多人都湧向北部。」

沙赫拉在裡海岸邊的一個小鎮長大。如今她與家人一起住在首都德黑蘭。但是她對人們不顧當局的旅行禁令仍然前往北部感到憤慨。沙赫拉說：「我的母親仍然住在那裡。她告訴我附近的鄰居有兩人最近死於重感冒，其家人現在被隔離。」

局面嚴重

直到上周末吉蘭省省長發布旅行警告時，人們才知道疫情的嚴重程度。伊朗議員賈法扎德赫（Gholam Ali Jafarzadeh）證實，吉蘭的醫院已經人滿為患，現在急需醫療設備。對於官方公布的新冠肺炎死亡案例，他表示懷疑。他估計死亡人數更多。他的議會同事，來自吉蘭省的新當選議員拉梅薩尼（Mohammad Ali Ramezani）已死於新冠肺炎。

伊朗當局現在不知所措。與國家衛生部的預測相反，最近幾天情況急劇惡化。死亡人數和新感染人數不斷增加。除中國外，再沒有其他國家像伊朗這樣有如此多的人死於新冠病毒。

雖然美國在2018年宣布退出國際核協議之後恢復了對伊朗的制裁，但是藥品和醫療設備之類的人道主義物品不在制裁之列。儘管如此，伊朗實際上無法在國際市場上買到醫療用品，因為銀行害怕受到美國的制裁，不想與德黑蘭建立業務外來。

民眾的無視

社會學家帕萬迪（Saeed Paivandi）告訴德國之聲記者：「政府與人民之間的關係受到嚴重影響。」他強調指出，「政府遭受巨大的信任損失，在當前的嚴峻形勢下更為突出。由於缺乏信任，社會無視國家的信息。當局常常出爾反爾是原因之一。」

最近幾個月來，伊朗人對當局的不信任大幅度增加。1月初烏克蘭客機被擊落一事，當局在3天後才承認是出於疏忽釀成的慘案。而在2019年11月動亂中喪生的示威者人數至今不詳。

此外，新冠病毒已經在聖城庫姆（Ghom）傳播的消息也被封鎖了很長時間。位於首都德黑蘭以南130公裡處的庫姆地區早就被德國的傳染病研究中心羅伯特-科赫研究所列為「危險地區」。然而，伊朗政府無法讓庫姆的神職人員們相信局勢的危險性。該城市沒有被隔離，因為神職人員認為，這樣做對「安葬在那裡的什葉派聖徒來說是一種侮辱」。

需有一個運作良好的公民社會

伊朗愛滋病毒和愛滋病防治中心負責人兼德黑蘭醫科大學傳染病學教授莫拉茲（Minoo Mohraz）認為，現在隔離措施已無多大作用。目前，她經常接受官方媒體的採訪。

在社交網絡站上，莫拉茲被咒罵為「騙子」。她曾主張採取隔離措施。許多伊朗人認為，這位醫學家是迫於壓力才改變了說法。儘管如此，莫拉茲在科學界很有名望，並且積極服務於公民社會。她說：「近年來，伊朗人民經歷了對非政府組織的系統性壓迫，……現在政府面臨巨大挑戰。由於失去信任，它需要獲得公民社會的支持。但是幾乎沒有可信賴的活動家能夠提供幫助。」

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