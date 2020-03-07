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南韓「模範確診者」！導遊寫下38頁日記 助當局追蹤接觸者

香港01 / 記者朱利安／報導
新冠肺炎在南韓肆虐，仁川卻出現一名「模範確診者」，仔細記錄自己25天內的移動路線，讓當局得以最快時間完成接觸者追蹤。 法新社
新冠肺炎在南韓肆虐，仁川卻出現一名「模範確診者」，仔細記錄自己25天內的移動路線，讓當局得以最快時間完成接觸者追蹤。 法新社

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱新冠肺炎）在南韓肆虐，截至周六（7日）已累計6767宗病例。在有人瞞報病情的同時，仁川市卻出現一名「模範確診者」，他在懷疑自己染病至證實確診的整整25日期間，38頁筆記仔細記錄了病況和前往醫院的移動路線，讓當局得以最快時間完成接觸者追蹤，母親和其餘23名接觸者也全數沒有感染。

據南韓媒體報導，該男為57歲的「1129號」確診者從事觀光解說員，他在1月23日至26日期間，曾率中國旅客團遊覽首爾昌德宮和景福宮等景點，後來感到喉嚨及頸部疼痛等，懷疑自己感染新冠肺炎。他曾到當地保健院求診，但由於當時他沒有發燒和到中國的外遊紀錄，故未有進行檢測。

不過，為了其他人健康及安全，病人在1月31日起留家休息，時刻記錄自己病徵和移動路線，日記寫得鉅細靡遺，例如「約12時30分坐地鐵從鍾路3街站下車換乘3號線」、「晚上9時50分左右體溫36.1度，9時51分左右為36.07度」。由於要到附近醫院應診，他絕不乘搭巴士、地鐵等公共交通工具，除非路程達1小時以上才以計程車代步，否則大多步行前往，以盡量減少與他人接觸。

病人與83歲母親同住，他在家中也一直戴著口罩、手套以及每次消毒餐具，嚴格跟從政府疾病管理本部的健康指南。他在2月13日的第一次檢測結果呈陰性，但同月25日確診為陽性，入院一周後於今月3日康復出院。

事主的38頁日記和嚴謹的自主隔離，令政府能按照其移動路線紀錄等，迅速且準確找到過去大半個月的密切接觸者，而包括母親在內的24人也全數沒有被傳染。作為「模範確診者」，他表示：「希望不要給其他無辜的人帶來傷害，同時也為了以防萬一。」仁川市政府則製作宣傳海報，希望令更多人提高衞生意識。

仁川市一名良心「模範確診者」，在懷疑自己染病至證實確診的整整25日期間，每天仔細記錄病況和前往醫院的移動路線；直至確診後，過去接觸者均沒有被傳染。圖取自／仁川市Twitter圖片
仁川市一名良心「模範確診者」，在懷疑自己染病至證實確診的整整25日期間，每天仔細記錄病況和前往醫院的移動路線；直至確診後，過去接觸者均沒有被傳染。圖取自／仁川市Twitter圖片

仁川市政府以該名「模範確診者」製作宣傳海報，讚賞其善行。圖取自／仁川市政府facebook
仁川市政府以該名「模範確診者」製作宣傳海報，讚賞其善行。圖取自／仁川市政府facebook

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 南韓 導遊

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