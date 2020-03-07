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南韓大邱公寓封樓141名住戶46人確診 94位為新天地教徒
根據韓聯社報導，新冠肺炎疫情嚴重的大邱市封鎖了一棟公寓大樓，市政府6日發給這棟大樓的住戶通知，表示大樓將進行出入管制，並禁止快遞和外送服務。這棟大樓已出現46名確診患者。
防疫當局指出，因為同棟大樓內有連續出現新冠肺炎確診患者，而採取此措施。住民表示，大樓內廣播「請別上班，大樓將隔離到15日」等消息。大邱市長權泳臻在例行的防疫簡報會上提到，大樓141位居民中有94位是新天地教徒。
這是南韓爆發新冠肺炎後，首個封鎖住宅大樓進行集體隔離的案例。
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