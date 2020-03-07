「我要去散播病毒！」確診男無視隔離故意到餐廳吃飯 店員顧客都遭殃

在日本愛知縣和蒲郡市，一名五十多歲的男子在發現新型冠狀病毒（COVID-19）感染後竟然要出門到餐廳吃飯，還告訴家人：「我要去傳播這種病毒。」行徑相當可惡。

綜合外媒報導，蒲郡市一名50歲男子因為4月初時被驗出陽性確診，但醫療機構還沒幫他安排好住院，請他先自行在家中隔離，沒想到男子忽略隔離，直接外出到餐廳用餐。

根據警方的採訪顯示，男子在出門前曾告訴家人「我要去外面散播病毒。」

據一名官員稱，該男子坐計程車離開家，去了兩家餐廳，他在一家餐廳表示他感染了新冠肺炎，馬上引來穿著防護衣的警察到場關切，也引起不少騷動、恐慌。

對此，當地的健保所表示當天和男子接觸到的店員和顧客都是密切觀察的對象，並要求他們在家中等待進一步通知。