回敬隔離！南韓罕見召見日大使 取消日客入境免簽

日本政府五日宣布對中韓入境旅客實施強制隔離十四天措施，引發南韓不滿，除了召見大使抗議，六日更祭出報復措施，南韓外交部宣布自九日起暫停日本旅客免簽入境措施，且將日本旅遊警示調升至二級。

南韓外交部宣布自九日凌晨零時起，取消日本入境免簽待遇，並取消所有已對日本發出的簽證許可。此外，從日本入境南韓的其他國籍旅客將採取特別入境管制措施。

南韓外交部長康京和六日召見日本駐韓大使富田浩司，就日本針對南韓加強入境管制表達抗議。康京和說，南韓政府嚴格管理新冠肺炎疫情，防疫體系獲世界認可，且逐漸發揮成效，日方卻採取不合理的措施，「不合理且不科學」，令人遺憾，敦促日方重新審視規定。

南韓外長直接召見日本大使，相當罕見。原本韓方計畫由外交部副部長趙世暎召見富田，之後改為康京和直接召見。且南韓外交部亞太局長金丁漢五日晚間已召見日本公使相馬弘尚，連續兩天召見同一國家的外交官亦屬罕見。

日本外相茂木敏充六日回應，新措施是從防止新冠肺炎蔓延的角度出發，希望韓方可以理解。日本首相安倍晉三於五日宣布，將依據檢疫法，九日起至月底強制中韓入境旅客於官方指定設施隔離十四天。翌日官方卻改口，厚勞大臣加藤勝信說，這不是根據檢疫法，只是希望中韓旅客能在指定地點「待機」，「說到底，這只是要求，不具強制力」。

韓聯社報導，南韓新冠肺炎累計確診人數在六日逼近六千六百例，單日新增八百廿七例，總計達六千五百九十三例，死亡四十三人。在截至六日零時的總確診人數中，九成來自主要疫區大邱市跟慶尚北道。

南韓新病例 多來自網咖、ＫＴＶ

南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬表示，累計確診病例中，百分之七十一點七為群聚感染，較前一天增加二點三個百分點，其餘百分之廿八點三則屬個別感染與尚待分類的感染案例。

她並指出，愈來愈多的新增病例來自網咖跟ＫＴＶ，這些場所必須加強防疫措施。

此外，南韓新冠肺炎死亡病例六日增加八例至四十三例，最新一例是大邱市一名患有高血壓與糖尿病的八十歲男性。